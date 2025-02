Decae el proyecto de la piscina fluvial en la playa y vuelve la «flotante» pero sin fecha

Cambio de planes sobre una de las promesas electorales más llamativas que incluía Jesús Julio Carnero para revitalizar el Pisuerga. No es que sea uno de esos proyectos de vital importancia para la vida ciudadana, pero sí lo suficientemente atractivo para despertar el interés por ... lo que conlleva de novedoso en una ciudad de secano, pero con playa. El Ayuntamiento de Valladolid descarta ahora la construcción de la piscina fluvial que anunció para garantizar el baño en Las Moreras, un área afectada los últimos veranos por problemas de contaminación y salubridad en sus aguas.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, confirma que aquella idea de habilitar una estructura fija para que los usuarios del arenal pudieran disfrutar de un chapuzón con todas las garantías durante la época estival no se llevará a cabo. A cambio, el equipo de Gobierno de PP y Vox tira de 'revival' y recupera el plan nonato del exregidor León de la Riva para habilitar un vaso «flotante» de quita y pon. ¿Para este verano? Tampoco.

A pesar de que en febrero de 2024 se anunció que se iban a iniciar las conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero para saber cómo se podía desarrollar esa nueva oferta de ocio en el río, estas ni se han producido. «Antes de que me lo dijera la CHD ya lo veía complicado, entiendo que hacer una construcción ahí no cumpliría con la normativa actual, están los condicionantes de las zonas de policía de río, puede que sugieran problemas de inestabilidad... cuando te sientas a ver las cosas te das cuenta que hay temas que no cuadran y tampoco veíamos un espacio donde hacer esa construcción», argumenta el edil.

La estructura fija se iba a instalar a continuación de las aceñas, que es donde menos corriente hay, según se explicaba. La piscina se llenaría con agua del Pisuerga, que se iba a tratar mediante sistemas de filtración natural vegetal y con desinfección con ultravioleta. Los bañistas iban a acceder a la piscina desde el arenal, aunque una parte del vaso iba a estar integrado en el río para su llenado. El rectángulo quedaría cubierto en las épocas en las que el caudal subiera y afloraría cuando este descendiera, de manera que ya en primavera y verano pudiera ser utilizada por los usuarios tras su acondicionamiento.

Medio Ambiente contaba entonces con un presupuesto de 70.000 euros para contratar su diseño, pero ya no será. El proyecto se enmarcaba dentro de la iniciativa que Carnero llamó 'Viviendo el río', un programa de intervenciones para que el cauce «se aproveche en toda su dimensión y que Valladolid no viva de espaldas al mismo porque el Pisuerga es Valladolid», decía en entonces candidato a la Alcaldía.

Sobre el papel todo estaba claro. Se daba por hecho. «Se trata de un sistema sostenible que no utiliza agua de la red, sino el agua natural del Pisuerga. Este sistema de piscina natural estará totalmente integrado en la orilla del río y permitirá dar un uso más amplio y lúdico a las instalaciones de la playa, sin depender de la calidad del agua», se vendió.

García Pellitero asegura que ahora ya ha mantenido contactos «informales» para abordar esta nueva alternativa, pero todavía no hay nada concreto sobre la mesa. «Un elemento flotante no tiene un plazo de ejecución tan elevado como cuando tienes que hacer una obra, no veo un problema en eso, pero queremos tenerlo todo claro y saber qué autorizaciones y qué tenemos que cumplir para que todo eso llegue a buen término, si es posible y es viable», expone el responsable del área.

De momento, esta concejalía no ha consultado qué sistemas se pueden utilizar para habilitar un vaso provisional para la época de baño, ni qué dimensiones tendría. «Todo eso hay que verlo con la normativa, con los requisitos sanitarios... y una vez que veamos si es viable o es autorizable ese tipo de elemento flotante del río, pues empezaríamos a desarrollar todo el proyecto y ahí ya se vería el sistema de filtración, el tipo de agua... Pero claro, todo eso cumpliendo la normativa sanitaria de piscinas públicas», avanza.

Este proyecto se sumaba a otros dentro de aquel programa electoral para el río, como la creación de un espacio de ocio y naturaleza en el Palero, La Isla del Tesoro se denominó, la mejora de la red de paseos de la margen derecha o la recuperación del antiguo bar Los Álamos para actividades relacionadas con el río, el deporte y la naturaleza, iniciativas que permanecen también a la espera.

Lo que sí parece más avanzado, al menos sobre el papel, es la construcción de una nueva pasarela sobre el cauce que unirá Valladolid con Arroyo de la Encomienda. En los presupuestos de este 2025, Urbanismo reserva una partida de 30.000 euros para la redacción del proyecto. Sería la decimocuarta conexión sobre el Pisuerga a su paso por la capital y la primera que se construye desde que el 25 de marzo de 2011 León de la Riva inaugurara, tras una inversión de 15 millones de euros, el puente de Santa Teresa, que une los barrios de La Victoria y La Rondilla.

El pasado 7 de junio, el alcalde de la localidad limítrofe, Sarbelio Fernández, se reunía con el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, para abordar su construcción. Entre las ubicaciones que se han manejado ganaba peso una unión sobre el Pisuerga entre urbanización Santa Ana y la Casa de la Música de Arroyo.