El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Valladolid El agente vendedor Jairo Sanz Fernández fue el encargado de vender un boleto por TPV

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:06

El Cupón Diario de la ONCE dejó un premio de 35.000 euros en Valladolid, correspondientes al sorteo celebrado en la noche de ayer miércoles, 1 de octubre.

El agente vendedor, Jairo Sanz Fernández, fue el encargado de vender un boleto por TPV, correspondiente al sorteo del 1 de octubre, en su quiosco de la calle Palacio Valdés de la ciudad vallisoletana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además también se reparten 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.