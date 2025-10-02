El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Las mejores columnas son las que te salen solas, como un puñetazo»
Punto de venta de la ONCE en Valladolid, en imagen de archivo. E. N.

El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Valladolid

El agente vendedor Jairo Sanz Fernández fue el encargado de vender un boleto por TPV

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:06

Comenta

El Cupón Diario de la ONCE dejó un premio de 35.000 euros en Valladolid, correspondientes al sorteo celebrado en la noche de ayer miércoles, 1 de octubre.

El agente vendedor, Jairo Sanz Fernández, fue el encargado de vender un boleto por TPV, correspondiente al sorteo del 1 de octubre, en su quiosco de la calle Palacio Valdés de la ciudad vallisoletana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además también se reparten 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa
  9. 9

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  10. 10

    La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Valladolid

El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Valladolid