La cuesta de septiembre en Valladolid se alivia un poco por los precios de la energía

Es la vuelta al cole, pero no solo. Es la resaca de las fiestas y, quizá, esos euros de más en salir y disfrutar de ... las casetas, pero no solo. Septiembre es, además, el inicio del retorno a los meses en los que la factura energética se encarece, se empieza a poner la calefacción en el último trimestre del año y se recupera la ida y venida al trabajo, lo que suma kilómetros rutinarios y combustible. Y por si fuera poco llega el momento de pagar algunos recibos domiciliados que son de los que pican en la cuenta corriente. En Valladolid capital, la tasa de basuras, que aún sigue abierta hasta el 31 de octubre. En la provincia, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) se pasa al cobro el 26 de septiembre. La buena noticia es que, al menos de momento, los precios de la energía se contienen respecto al año pasado.

La luz, más barata que en 2024

La luz ha comenzado el mes con el mínimo por debajo de 2024 y el máximo, de media, por encima. Así que toca estudiar la factura y la tarifa que se tiene contratada. El precio medio del Kw/h en septiembre de 2024, en la zona horaria más barata, fue de 0,082 euros, mientras que en lo que va de mes se ha reducido hasta los 0,0673. No parece mucho, pero el promedio de luz consumido por un hogar ronda los 3.000 Kw/h anuales. Algo más si es una vivienda unifamiliar. Según un estudio de Iberdrola, cada persona consume al mes unos 200 Kw/h. Conviene, en este inicio de curso, revisar el plan contratado con la compañía, especialmente la parte de la factura en la que se desglosa el consumo por tramos horarios (si los hay). Así se puede saber si es más rentable el plan que tenemos o el que se ofrece como alternativa. Una diferencia de 5 euros antes de impuestos acaba por tener un impacto a lo largo del año.

El mayor gasto de luz proviene de la cocina, un 21,7% del gasto energético de los docimilios españoles lo aportan los electrodomésticos, según un estudio de IDEA y Eurostat. Especialmente del frigorífico, que es responsable del 6,6% del total de la factura energética. Un modo de saber si los aparatos de casa, electrodomésticos y los que se quedan en standby, sin apagar del todo, es buscar en la app del operador que se tenga contratado el consumo diario de Kw/h. Ahí se puede saber cuánto se gasta en un día normal -se calcula que unos 8 Kw/h- y cuánto se gastó en algún día que se haya estado ausente (podría estar en torno a 3 Kw/h).

El gas se acerca al otoño moderado

El gas ha comenzado el curso a 32,27 euros por MW/h, frente a los 35,58 de septiembre de 2024. A partir de aquí, según los diagramas de evolución de otros años, comienzan las subidas, que alcanzan su máximo en plena época invernal. Según el mismo estudio, el consumo medio de gas en las viviendas que lo utilizan para calefacción, agua caliente y cocina se acerca a los 8.000 Kw/h anuales, mientras que los hogares que solo lo usan para agua caliente y cocina se quedan en el entorno de los 3.000, dado que es la calefacción la que más impulsa el gasto total. En Castilla y León, por el tipo de clima, se considera que solo el gasto en calefacción puede suponer 5.700 Kw/h al año, por 3.400 del agua caliente sanitaria y algo más de 1.000 por la cocina. Así que la calefacción supone entre un 55-60% del consumo total de gas.

Seis euros menos en gasolina al mes

El tercer elemento energético en discordia es la gasolina. Y aquí hay un leve respiro para quienes tienen que utilizar el coche a diario. Septiembre es, por ahora, el cuarto mes del año con el combustible más barato, y sensiblemente inferior, en el precio medio, a septiembre de 2024 y bastante más asequible que el mismo mes de 2023. La media se sitúa en 1,524 euros por litro de gasolina y 1,414 euros por litro de diésel, frente a los 1,652 y 1,532 del año pasado.

En un mes, con 1.000 kilómetros recorridos y un consumo medio de 5,5 litros a los 100, el gasto en combustible sería de 83,82 euros para un vehículo de gasolina y 77,77 para los diésel, por los 90,86 y los 84,26 que habrían costado hace doce meses.

Suben el alquiler y la comida

Los pequeños ahorros se los pueden llevar por delante, eso sí, los precios de la alimentación o la vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha subido en la provincia de Valladolid en torno a un 3,7% respecto a septiembre del año pasado. Y la mayor parte de la subida se concentra en esos dos ámbitos. Los alimentos han incrementado su precio entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 -último disponible- un 1,9%, mientras que las bebidas no alcohólicas lo hacen un 2,7%.

El tabaco también ha subido, un 5,2%, y el alquiler de vivienda se estima que se ha encarecido un 2%. Ese porcentaje lo matiza el portal Idealista al calcular el precio medio del alquiler en Valladolid capital, donde prácticamente viven tres de cada 5 vecinos de la provincia. El metro cuadrado alquilado salía a 8,4 euros en septiembre de 2024, lo que dejaba un piso de 60 metros cuadrados en 504 euros mensuales. Cifra que varía, lógicamente, según la zona. A día de hoy, el mismo portal estima el precio en 9,1 euros por metro cuadrado, con lo que el mismo piso se arrendaría por 546 euros. En Arroyo se situaría, según Idealista, en 486 euros mensuales.

El apartado de «restauración y comedores» sube un 5,5%, aunque baja lo relacionado con la ropa, que se reduce un 4,3%, mientras que el calzado baja un 1,2%.

Impuestos en el calendario: IBI en la provincia y tasa de basuras en la capital

A los precios y sus vaivenes hay que sumarle esos recibos que están pendientes y que emergen ahora, justo antes de empezar el último trimestre. En la provincia de Valladolid, el 26 de septiembre es el día en el que el organismo recaudador de la Diputación Provincial, Reval, carga el IBI domiciliado. Quienes no lo tengan así, pueden abonar el recibo hasta el día 5 de noviembre. Y las mismas fechas valen para quienes tengan que hacer frente al impuesto de actividades económicas (IAE), el agua y otras tasas municipales que dependan de Reval.

En la capital, el calendario fiscal tiene otras fechas. El IBI ya se cobró, pero ahora, desde el 4 de septiembre hasta el 5 de noviembre, es el momento de hacer frente al pago del IAE (para empresas con facturación anual superior a un millón de euros) y a la tasa de ocupación de la vía pública. Si están domiciliados, se cobran el 5 de noviembre.

La que aún no está domiciliada, seguro, es la recién incorporada tasa de basuras. A estas alturas ya se debería haber recibido la notificación para poder hacer frente al pago de la cantidad correspondiente. Hay de plazo hasta el 31 de octubre para abonarla. A partir de este año se podrá fraccionar en doce meses, tal y como ocurre con todos los tributos municipales, con vistas al futuro. El recibo medio estimado por el Ayuntamiento es de unos 71 euros para un hogar de dos personas entre 60 y 90 metros cuadrados. A más superficie y más residentes, más dinero. En los pisos más grandes, con seis o más personas, puede alcanzar los 97 euros, según estimaba el Ayuntamiento cuando presentó la tasa.

En asuntos de impuestos, cabe recordar que el 5 de noviembre se pasará por el banco el segundo plazo del IRPF para aquellos que quisieran fraccionar el pago en su declaración de la renta.