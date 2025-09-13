El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frutería del mercado del Val. Rodrigo Jiménez

La cuesta de septiembre en Valladolid se alivia un poco por los precios de la energía

En la provincia se pasará al cobro el IBI el día 26 de este mes y en la capital sigue abierto el plazo para pagar la tasa de basuras

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:53

Es la vuelta al cole, pero no solo. Es la resaca de las fiestas y, quizá, esos euros de más en salir y disfrutar de ... las casetas, pero no solo. Septiembre es, además, el inicio del retorno a los meses en los que la factura energética se encarece, se empieza a poner la calefacción en el último trimestre del año y se recupera la ida y venida al trabajo, lo que suma kilómetros rutinarios y combustible. Y por si fuera poco llega el momento de pagar algunos recibos domiciliados que son de los que pican en la cuenta corriente. En Valladolid capital, la tasa de basuras, que aún sigue abierta hasta el 31 de octubre. En la provincia, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) se pasa al cobro el 26 de septiembre. La buena noticia es que, al menos de momento, los precios de la energía se contienen respecto al año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  6. 6

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  7. 7 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  8. 8 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La cuesta de septiembre en Valladolid se alivia un poco por los precios de la energía

La cuesta de septiembre en Valladolid se alivia un poco por los precios de la energía