Fachada de la antigua sala Subterfugio. En los círculos, el cartel de la fiesta de despedida y un concierto de Sex Museum. Rodrigo Jiménez/ Ricardo Otazo

Valladolid

La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos

El local de la calle Perú fue referente de la escena 'indie' y rocanrolera entre 1994 y 2003

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:22

«Ha sido un placer!!! 1994-2003», rezaba la tarjeta con la que se despedía de la escena musical la mítica sala Subterfugio, en el ... número 4 de la calle Perú. El adiós se acompañaba con la ilustración de un joven con el torso desnudo y gafas de sol mostrando en su mano la víscera del corazón, una imagen con la que se quería expresar el agradecimiento por una fidelidad de casi dos décadas. Ese 25 de octubre, sábado, pincharon Josua, LAFC, Gonzalo, Javitxi, Soko, C. Valdés, Carlos Raúl y Juan. Era la última sesión, el colofón a una trayectoria de éxitos, que marcó a toda una generación de vallisoletanos que pudieron conocer en este espacio trangresor algunas de las bandas y artistas más importantes de la escena 'indie' y rocanrolera.

