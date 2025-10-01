Los comercios locales presentarán sus propuestas para la temporada otoño-invierno en Va de Moda Cada establecimiento presentará sus creaciones a través de un cortometraje grabado en un espacio significativo de la ciudad

El comercio de Valladolid presentará sus propuestas de moda para la campaña otoño-invierno a través de cortometrajes grabados con modelos profesionales. La campaña Va de moda tiene como objetivo dar visibilidad al comercio de proximidad, proyectar una imagen moderna y digital de las diferentes tiendas locales de la ciudad y consolidar el prestigio de la moda vallisoletana.

Los comerciantes combinarán creatividad, estética y narrativa audiovisual para presentar sus propuestas de la nueva temporada. Cada establecimiento grabará un vídeo individual y de forma conjunta se realizará un 'Fashion Film' que refleja la riqueza y diversidad de la moda vallisoletana. Estos cortometrajes se desarrollarán en localizaciones tan singulares y reconocibles como la fuente de la Plaza Zorrilla y la Acera de Recoletos, así como en el Museo Oriental. En las grabaciones participarán modelos profesionales.

Veinte establecimientos de la ciudad participarán en la creación de los vídeos en los que se mostrarán looks de moda masculina, femenina, juvenil e infantil además de complementos, calzado y joyería. Los comercios participantes son: Alló, París, Azabache, Bejoya, Blue Spirit, Bóboli, Carlota&Co, Cascanueces, Circe Boutique Infantil, Lemon Moda, Lencería Chicas, Lunares en mi armario, Marta & Mere moda, No Drama, Oriell Moda, Raquel Castaño, Rebelde, Sara Modas, Solera, Teovel y Wappa.

El contenido se difundirá a través de los canales digitales de Fecosva y de los comercios de los participantes, además de ser publicado en redes sociales para intentar atraer al mayor número de público joven y así ampliar la visibilidad de las colecciones. Esta campaña incluye un taller presencial de redes sociales y marketing digital para que los comercios participantes puedan aprovechar al máximo los materiales audiovisuales generados y potencien su presencia en las redes sociales e Internet.

Esta campaña de otoño-invierno 2025/2026 nos invita a jugar con los contrastes siguiendo con las tendencias de estructura y fluidez, total looks y combinaciones de color. Una temporada en la que los encajes y los tonos oscuros como el marrón chocolate están siendo lso grandes protagonistas. Las blazers con hombros marcados, las faldas midi y las chaquetas y jerséis voluminosos completan un armario que recuerda a tiempos ochenteros.

Los diferentes tejidos como piel, lanas gruesas y acabados peludos nos invitan a jugar con las combinaciones y toman fuerza frente a las gasas y las transparencias. En cuanto a los accesorios, los establecimientos participantes tienen que saber que los tacones bajos siguen siendo tendencia mientras que las botas altas significan confort y estilo. Los pañuelos como complemento, ya sean en la cabeza o atados a la cintura simulando un cinturón , y los colgantes en los bolsos para dar color, diferenciar y estilizar el conjunto. Una temporada en la que se combina la elegancia con la comodidad.

Cada establecimiento contará con un cartel identificativo propio con un código QR, que permitirá acceder a su escaparate virtual y visualizar todos los looks. Los cortometrajes se difundirán a través de la página web de Fecosva (www.fecosva.com), redes sociales, y en el Magazine Valladolid de RTVCYL Canal 8, entre los días 14 y 17 de octubre. Junto a la emisión de los vídeos y de forma simultánea habrá una tertulia de moda para comentar las tendencias presentadas junto con el comerciante.

La presentación de Va de moda se ha desarrollado de forma oficial en el Museo Oriental con una rueda de prensa-desfile en el que 20 modelos desfilaron con un look preparado por cada establecimiento. El estilismo corrió a cargo de la Academia Profesional Look, la fotografía de Lutton Gant y la coordinación de desfiles de Estefanía Luyk (ELM Producciones).

Va de moda ha sido anunciada de forma oficial esta mañana por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Martín, el Presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), Jesús Herreras, la Coordinadora del área de Comercio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Arancha Ferrero y un representante de la dirección general de Comercio de la Junta de Castilla y León y la directora de pasarelas Estefanía Luyk.

Fecosva organiza este evento, con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y Cámara de Comercio Industria y Servicios de Valladolid, dentro del programa de comercio minorista, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La acción cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y la colaboración de Valladolid Film Comission, Lutton Gant Fotografía, Academia de peluquería y estética Profesional Look y la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.