El comercio reclama una fecha de inicio para las rebajas con el objetivo de recuperar su «tirón» Un establecimiento comercial de la calle Santiago, en Valladolid, muestra el cartel con los descuentos. / A. Mingueza Tanto Avadeco como Fecosva confían en incrementar las ventas el 2,5%, principalmente en productos de hogar, moda y complementos L. SANCHO Domingo, 30 junio 2019, 09:20

No hay grandes colas ni aglomeraciones en las rebajas de verano. No las hay, al menos, como el pequeño comercio lo recuerda hasta el año 2013, cuando el periodo para liquidar los productos de temporada tenían una fecha de inicio y de cierre. Entonces tenía un «mayor tirón» que asociaciones como Avadeco cree que es necesario recuperar para que estos periodos de descuentos «no se diluyan» y atraigan al cliente hacia los productos que verdaderamente se rebajan en estos meses de verano. «Si no hay una fecha estipulada de inicio el cliente se puede sentir defraudado. Pongamos que una persona compra un producto el día 27 de junio sin saber que al día siguiente ese comercio va a tener ya esa prenda en rebajas, pues se sentirá mal. Es necesario decir al cliente cuándo empieza y termina ese periodo», señaló ayer el secretario de Avadeco, Luis Del Hoyo.

La «sorpresa» ha sido así la tónica general de los clientes al encontrarse con el cartel de rebajas en varios establecimientos que, un año más, han decidido no esperar al 1 de julio para aplicar descuentos. «Y esto se puede desnaturalizar porque ahora hay franquicias y grandes comercios que sacan promociones de todo tipo, y nos estamos acostumbrando tanto a estos descuentos que al final en lugar de como una oportunidad el cliente lo ve como un derecho a tenerlos constantemente», precisa Jesús Herreras, presidente de Fecosva.

La previsión de ventas, no obstante, habla de un ligero incremento del 2,5% en parte gracias al repunte de la construcción y venta de viviendas, que se nota en los productos del hogar, pero también en las prendas de ropa, calzado y complementos. «Aquí tiene más importancia las rebajas de invierno, por el tipo de clima que tenemos, pero este calor contribuye a vender más prendas», añade Herreras.

Las rebajas se generalizarán el lunes, aunque grandes superficies y centros comerciales como El Corte Inglés ya empezaron el día 28, cuando esperaban más de 60.000 personas en este primer día.

Con este periodo de descuentos el comercio confía en remontar una temporada «regular», con un mes de abril «flojo» y uno de mayo «mejor». Los descuentos, no obstante, pueden alcanzar el 40% o el 50%, aunque principalmente en las grandes cadenas, «porque los márgenes son muy ajustados y con esos precios el pequeño comercio pierde dinero», precisa Luis del Hoyo, quien apunta al equipamiento doméstico omo uno de los sectores más buscados por el cliente en estas rebajas.