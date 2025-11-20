El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inauguración del nuevo edificio de Educación Infantil en el Colegio La Inmaculada Misioneras de Valladolid. El Norte

Valladolid

El colegio La Inmaculada Misioneras inangura su nuevo edificio de Educación Infantil

Ubicado junto al bloque principal, se caracteriza por su luminosidad y cuenta con un total de cinco aulas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:20

El colegio La Inmaculada Misioneras de Valladolid dispone de un nuevo edificio de Educación Infantil para alumnos de cero a seis años. La consejera de Educación, Rocío Lucas; la directora provincial de Educación, Agustina García; y la teniente de alcalde y concejala de Cultura de la ciudad, Irene Carvajal; entre otras autoridades, han acudido a la inauguración oficial de esta nueva estancia en el centro educativo, ubicado en la calle Nueva del Carmen.

Esta nueva edificación, de una planta, se ubica junto al bloque principal y se caracteriza por su luminosidad. Cuenta con un total de cinco aulas que abarcan toda la etapa de Educación Infantil. El primer ciclo tiene dos aulas (2-3; 1-2), segundo ciclo (primero, segundo y tercero de Infantil), una sala de psicomotricidad (usos múltiples), una sala para el profesorado, un baño adaptado y un patio por donde los niños acceden a sus aulas.

