El colegio La Inmaculada Misioneras inangura su nuevo edificio de Educación Infantil

El colegio La Inmaculada Misioneras de Valladolid dispone de un nuevo edificio de Educación Infantil para alumnos de cero a seis años. La consejera de Educación, Rocío Lucas; la directora provincial de Educación, Agustina García; y la teniente de alcalde y concejala de Cultura de la ciudad, Irene Carvajal; entre otras autoridades, han acudido a la inauguración oficial de esta nueva estancia en el centro educativo, ubicado en la calle Nueva del Carmen.

Esta nueva edificación, de una planta, se ubica junto al bloque principal y se caracteriza por su luminosidad. Cuenta con un total de cinco aulas que abarcan toda la etapa de Educación Infantil. El primer ciclo tiene dos aulas (2-3; 1-2), segundo ciclo (primero, segundo y tercero de Infantil), una sala de psicomotricidad (usos múltiples), una sala para el profesorado, un baño adaptado y un patio por donde los niños acceden a sus aulas.

Temas

Educación