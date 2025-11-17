El colegio Reinado del Corazón de Jesús celebra 50 años de educación

El lunes fue un día grande para la comunidad educativa del colegio Reinado del Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar. Era su 50ª ... aniversario y desde primera hora de la mañana el bullicio en su patio y en el vestíbulo anunciaba que no se trataba de un día cualquiera.

Alumnos, profesores, muchos de ellos ya jubilados, familias, hermanas de la congregación y autoridades no quisieron perderse la celebración. Medio siglo después de que Madre Amadora Gómez Alonso levantara este proyecto en el barrio de La Pilarica, se ha querido rendir homenaje a una historia que ha transformado y educado a miles de vallisoletanos.

La jornada estuvo presidida por la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien se dirigió a los presentes en el salón de actos, para destacar la importancia de la cita. «Celebrar 50 años de historia es mucho más que conmemorar una cifra redonda. Es mirar atrás con orgullo. Es mirar al presente con compromiso y es mirar al futuro con esperanza», dijo. También destacó que el proyecto educativo de este colegio es de largo recorrido.

«Desde que abrió sus puertas en 1975 se ha consolidado como un referente educativo en Valladolid y también en Castilla y León, y no ha sido por casualidad, sino por su capacidad de adaptación, por su solidez pedagógica y por su profundo arraigo en los valores que define su identidad, que son el amor, la unidad, la tolerancia, la cercanía», subrayó.

Ampliar La delegada territorial, Raquel Alonso, la Madre Gallego, la consejera de Educación, Rocío Lucas, la Madre Sierra (Superiora) y la directora provincial de educación, Mª Agustina García A. Barrio

La historia del colegio comenzó mucho antes de que se abrieran oficialmente sus puertas en el curso 1975/76. En realidad, fue el resultado del trabajo que desde 1956 venían realizando las Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús en los locales parroquiales de La Pilarica, atención escolar para niños durante el día y clases nocturnas de alfabetización, corte y confección y formación para adultos. La Madre Amadora Gómez Alonso, fundadora de la institución de Celadoras del Reinado, entendió que la educación era una herramienta decisiva para «extender el mensaje evangélico del amor».

Su empeño en crear un espacio digno, moderno y accesible para las familias trabajadoras del barrio fue tan firme que incluso dentro de su propia congregación despertó cierta preocupación debido a la envergadura del proyecto. «La Madre Amadora nos decía que levantar este colegio y ponerlo en marcha era la ilusión de su vida», explicaba la Madre Gallego, una de las religiosas que estuvo en el colegio desde sus inicios. «Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo llegué desde Salamanca pocos días antes de que se inaugurara. Todo era nuevo, el edificio, el mobiliario… Entonces éramos diez profesoras. Y la mayoría empezaban su carrera. Yo aquí he pasado toda mi vida enseñando hasta que me he jubilado», repasaba con nostalgia esta religiosa.

Ese empeño de la fundadora dio sus frutos y medio siglo después, el colegio Reinado del Corazón de Jesús sigue fiel al ideal fundacional de amor, agradecimiento, libertad, solidaridad y paz. Se trata de un centro integrado que abarca desde Educación Infantil de primer ciclo hasta 4º de ESO y que cuenta con 360 alumnos.

Su director, José Ángel Enríquez, hizo las veces de anfitrión en este importante día. Además de la consejera, el colegio también recibió la visita de la directora provincial de Educación, María Agustina García, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, la concejala del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, el jefe de inspección de la Dirección Provincial de Educación, Juan Carlos Sanz Bachiller y Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas, quienes recorrieron el centro educativo y visitaron las aulas de infantil inauguradas hace dos años y el espacio destinado al Proyecto Lighthouse contra el acoso escolar.

Ampliar La consejera Rocío Lucas y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso con un alumno de infantil Aida Barrio

Allí estaban también Pilar Vicente, Dolores Nieto y Elvira Honrado, tres antiguas profesoras ya jubiladas que no quisieron perderse un día tan especial. «Entramos con 20 y nos hemos jubilado con 65. Hemos estado aquí más de la mitad de nuestra vida. Este cole para nosotras es todo. Es nuestra casa», contaban con orgullo.

Tras una celebración eucarística que estuvo presidida por el obispo emérito de Santander, Manuel Sánchez Monge y oficiada por distintos sacerdotes ligados a la historia de este colegio, a continuación, la comunidad educativa se reunió en el patio escolar para celebrar de una forma lúdica este momento. El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa.