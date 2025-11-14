El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acto de presentación de los letrados en el Colegio de la Abogacía de Valladolid.

El Colegio de Abogados incorpora 28 nuevos letrados

La letrada Teresa Barahona Cordero es la encargada de apadrinar las juras o promesas de esta promoción que se une a la institución colegial

El Norte

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:55

El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) ha acogido en la tarde de este viernes la jura o promesa de 28 nuevos letrados, que pasarán a formar parte de la institución colegial como abogados ejercientes. La letrada Teresa Barahona Cordero ha sido la encargada de ejercer como madrina de las juras de los nuevos colegiados, tras ser designada para ello por la Junta de Gobierno del colegio.

Así, pasarán a formar parte como colegiados ejercientes del ICAVA los abogados Mario Martín, César Martín, Sandra García, Pablo Ayuso, Ignacio Segoviano, Diego Martín, Fátima Hernández, Elena Peñalba, Andrea Guerra, Jaime Velázquez, David Muñoz, Candela Gómez, Alejandra Pereda, Carmen del Amo, Candelas Criado, Valeria Ruiz, Kevin Amo, Eva Sandoval, Aicha Ben Hamou, Jennifer Arranz, Alonso González, Leticia Benavente, Jorge Andrés-Cabañas, Tatiana Pereira, María Arranz, Kelly Alonso, Pedro Rafael Bueno y Laura Vaca.

