Cola en Menéndez Pelayo para inscribirse en la Marcha. AECC
Colas y 15.084 inscritos en el primer día para apuntarse a la Marcha contra el Cáncer

El evento se celebrará el domingo 26 de octubre a las 10:30 horas y la salida será en las pistas deportivas junto al Campo Grande con un recorrido de cinco kilómetros

Martes, 14 de octubre 2025, 22:16

La sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, en la calle Menéndez Pelayo, ha registrado gran afluencia hoy, primer día para apuntarse a la marcha que se celebrará el domingo 26 a partir de las 10:30. La salida será en las pistas deportivas junto al Campo Grande y el recorrido será de cinco kilómetros, que se pueden hacer andando o corriendo. Las inscripciones, que alcanzaron las 15.084 en un solo día, también se pueden llevar a cabo en El Corte Inglés (planta de deportes) e Hipercor. La llegada será en el final del carril bus de la acera de Recoletos. La marcha no es competitiva y está abierta a cualquier persona que quiera colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Este evento, considerado uno de los mayores en España por asistencia, tiene como colaborador principal a Iberdrola. La recaudación por inscripciones, cuyo coste es de 6 euros, se destinará a proyectos de investigación oncológica, especialmente a estudios sobre el cáncer de pulmón liderados por el doctor Juan Manuel Muñoz Félix.

Además, habrá música durante el recorrido con batucadas y actuaciones en la plaza de Zorrilla, y un sorteo de regalos entre los inscritos. Los dorsales se entregarán al inscribirse; los primeros 40.000 inscritos recibirán camiseta con diseño novedoso y el resto otros detalles como braga de cuello o bandanas para mascotas.

Para inscribirse, se puede acudir a El Corte Inglés (planta deportes), Hipercor, y la sede de la Asociación en calle Menéndez Pelayo, 6. Las inscripciones comenzaron el 14 de octubre y se mantienen hasta el mismo día del evento. La Diputación de Valladolid facilitará transporte gratuito desde varios municipios para que más personas participen.

