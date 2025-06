Las claves de Corell para reforzar las defensas: de los nutrientes 'inmunoestupendos' a los inmunotimos

«Alfredo Corell te lleva de paseo por tu sistema inmunitario como quien te abre los armarios de tu casa y te explica para qué ... sirve cada cacharro: desde los anticuerpos francotiradores hasta los virus que se cuelan como cuñados en Navidad». El elogio es de Marián García, doctora en Farmacia y nutricionista, más conocida como Boticaria García, que prologa el libro que acaba de sacar de imprenta Alfredo Corell y destaca, además de su solidez académica, su pericia divulgativa. El médico, catedrático de Inmunología y miembro de la Sociedad Española de Inmunología, acerca a las librerías 'Inmunidad en forma. Conoce y entrena tus defensas', obra que presentará en Valladolid este lunes.

Quien durante 24 años desarrollara su actividad profesional y docente en Valladolid y fuera vicerrector de la Universidad –actualmente imparte clase en la Universidad de Sevilla y trabaja en el Hospital Virgen del Rocío hispalense–, aborda a lo largo de casi 400 páginas claves para culminar un día maravilloso para las defensas, porque no todo depende de los genes, y alerta sobre cómo no rematar un día nefasto. Desvela los nutrientes «inmunoestupendos», analiza los «inmunotimos», aconseja el tiempo que debe durar una siesta para servir de recarga en el sistema de defensas, y explica las razones por las que el ejercicio moderado es beneficioso y el extenuante puede perjudicar. «Es negativo para las defensas, aquí sí que están recomendados suplementos, siempre bajo la supervisión de un médico», apunta el autor.

¿Refuerzan las defensas o son un 'inmunotimo'? Corell analiza productos como el Actimel, la equinácea o la triada que conforman las setas shiitake, maitake y reishi

Corell enumera los factores que ayudan a culminar un día fetén para la muralla defensiva del cuerpo humano. «Tiene que tener una alimentación sana, en la que se come de todo, acompañado de aceite de oliva, agua y un probiótico», señala, a propósito de un libro en el que identifica 'nutrientes inmunoestupendos', como los moluscos o el pescado azul. Al menú hay que añadir alrededor de 25 minutos de ejercicio físico moderado diario (150 a la semana) y cuidar el tiempo y la «higiene» del sueño, entre siete y ocho horas. «Ni dormimos las suficientes horas ni las dormimos bien», comenta el especialista en Inmunología. Suma y sigue con una ducha diaria y varios lavados de manos, un máximo de dos horas de pantallas y una ración de vida social, además hacer un hueco de 10 a 15 minutos de duración para ponerse al sol en las horas menos calurosas del día. Incluye en esa jornada ideal para las defensas la actividad sexual: «Por ejemplo, de media hora».

Dentro del sueño, el especialista en Inmunología aborda las claves para lograr que una siesta contribuya a reforzar las defensas. No debe ser muy prolongada, puesto que en fase de sueño profundo el sistema inmunitario entra en modo inflamación. Eso no es malo cuando se afrontan las ocho horas de cama de la noche. Si esta siesta de pijama y sin reloj se da esporádicamente no pasaría nada, pero si se convierte en costumbre implicaría cambios metabólicos. La receta ideal es dar una cabezada sin optar por la cama, sujetando unas llaves en la mano. Cuando esta se abra y caigan al suelo será el momento de espabilarse.

Los bulos de las vacunas, al Código Penal

El espejo contrario, el de los días nefastos para el sistema que nos defiende frente virus, bacterias y demás patógenos, muestra una jornadas en la que a una dieta pobre o desequilibrada, falta de sueño y sedentarismo, se suma el consumo de tóxicos como tabaco, alcohol y drogas y un exceso de estrés, que «es algo muy relevante que hemos interiorizado y normalizado demasiado y que hay que controlar», precisa el autor de una obra que argumenta por qué siempre es mejor prevenir que curar, con una defensa de las vacunas basada en criterios científicos y de resultados sanitarios. «En España tenemos la suerte de que el movimiento antivacunas es muy residual y minoritario, solo que tienen un gran altavoz, que son las redes sociales y el amparo del anonimato. Su mensaje, gracias a Dios, no cala y espero que no cale nunca, pero nos falta legislación. A mí me da igual que salga un famoso en televisión diciendo que la Tierra es plana, pero que salga diciendo que la covid es un invento, que nos van a injertar un microchip y que la vacuna no sirve para nada debería ser delito, porque es un atentado contra la salud pública», argumenta Alfredo Corell.

Ampliar Alfredo Corell, en una entrevista de presentación de su libro. EFE

El libro culmina con un capítulo en el que el catedrático se anima a analizar si algunos productos que se 'venden' como reforzadores de las defensas lo son realmente o se parecen más a un «inmunotimo». Se aplica a valorar las propiedades inmunoestimulantes del Actimel, de la equinácea, el glutatión, el 'inmunocal', el Inmunoferon, el factor de transferencia, el Immune Booster o 'herbalife', la microinmunoterapia y la triada de hongos que conforman las setas shiitake, maitake y reishi.

«Es el capítulo que más tiempo me ha llevado escribir, porque he tenido que hacer un análisis en las distintas bases de datos de todos estos productos, tanto desde el punto de vista científico como desde el del suplemento», confiesa. El resultado da unas puntuaciones con las que el ciudadano «podrá decidir si le parece que es fiable o no fiable». No persigue ser «taxativo», comenta el autor, porque entiende que las cosas pueden cambiar. «Un producto no ofrece hoy ninguna evidencia, pero igual dentro de dos años las acumula porque se está investigando sobre él», precisa Alfredo Corell.

De todo esto hablará este lunes, en la Facultad de Derecho, a las 19:00 horas. Será la presentación en Valladolid de 'Inmunidad en forma. Conoce y entrena tus defensas', un libro de Alfredo Corell, que acerca a las librerías la Editorial Planeta.