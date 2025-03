«Probablemente muchas cosas se podían haber hecho de otra manera, pero no teníamos un libro de ruta». Es lo primero que responde Alfredo Corell ( ... Madrid, 1963), catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla, especialista en el Hospital Virgen del Rocío de esa ciudad y durante 24 años profesor de la UVA en Valladolid, cuando se le pide que eche la vista un lustro atrás. Y pone un ejemplo: «El confinamiento estricto no lo repetiría tal cual, sino que permitiría que hubiera horas a las que la gente pudiera pasear por la calle, por lo menos por franjas de edad como se hizo más adelante».

Porque el encierro en casa evitó los contagios, sí, pero tuvo como consecuencia «un daño no solo psicológico, sino físico». Junto a esto y en contraposición a lo que ocurrió, «desde el minuto cero estaríamos usando mascarillas, que al inicio no se recomendaron yo creo que porque no había existencias y se podía liar si las recomendabas, porque no había ni para los profesionales sanitarios», prosigue el experto y divulgador científico.

Al hilo de esto, detecta «un poco de dejadez» en la población, cuando «deberíamos dejar el aprendizaje en su sitio y tener la mascarilla siempre en el bolso por si acaso». Y no solo eso, sino usarla cuando sea necesario y en particular «si se es una persona de riesgo o se convive con personas de riesgo a las que se cuida, o si se tiene algún síntoma respiratorio, para no contagiar». Además de «mantener la higiene de manos» y seguir utilizando los test de autodiagnóstico en casa, «que ahora permiten saber de un tirón si tienes covid, gripe o el virus respiratorio sincitial».

Un probiótico al día

Corell añora aquel momento de la pandemia en que «la ciencia tuvo un momento de estrellato» en los medios de comunicación y por eso lamenta que «ya no importe tanto», pese a que «es lo que hace que avancemos como sociedad». Vaticina que «situaciones como el covid es muy probable que en el futuro se puedan repetir», alentadas por el deterioro del planeta, y aboga por «estar al tanto de si hay nuevos virus o bacterias que puedan saltar de un animal al hombre» mediante «un sistema coordinado de vigilancia internacional».

En este momento trabaja en «la inmunonutrición», porque «las cosas que comemos afectan al sistema inmunitario». Su última investigación, centrada en «el yogur blanco de toda la vida», ha demostrado que «tiene un efecto muy potente en fortalecer las defensas». De ahí que aconseje complementar «las dietas mediterránea y atlántica, que son las dos que conviven en nuestro país y son muy buenas», con «un probiótico de calidad al día».