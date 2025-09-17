Una cita de diez días enmarcada en el jubileo romano de 2025

ValladolidUna cita de diez días enmarcada en el jubileo romano de 2025
El Convento de las Hermanas de la Cruz, el Santuario de la Gran Promesa y la Catedral acogerán a la Virgen de las Angustias hasta el 27 de septiembre en una «santa misión» con jóvenes, mayores, pobres, enfermos y necesitados de la ciudad ·
Valladolid
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:42
La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias afronta una misión evangelizadora hasta el próximo 27 de septiembre. Diez días enmarcados en el Año Jubilar ... 2025 convocado por el fallecido Papa Francisco donde se invita a la sociedad a la reflexión, a la conversión y a la búsqueda de los signos de la esperanza.
Una celebración que en la capital vallisoletana servirá para buscar emplazamientos y barrios donde la conocida como Señora de Valladolid peregrinará desde el casco histórico hasta La Rondilla, Hospital-San Pedro, Batallas o Las Delicias. Diez días, cuatro etapas y numerosos actos durante la estancia de la imagen mariana en el Monasterio de Santa Clara, el Convento de las Hermanas de la Cruz, el Santuario Nacional de la Gran Promesa o la Catedral.
Este mismo sábado la misión peregrinará desde Santa Clara hasta el Convento de las Hermanas de la Cruz, en el barrio de Las Delicias. En esta ocasión la Virgen será recibida el 20 de septiembre por los vecinos de la zona del Hospital, de la plaza de Batallas, Vadillos, cruzará el túnel de Villabañez para adentrarse en Pajarillos y San Isidro hasta llegar a las Delicias.
El día 24 la Virgen peregrinará hasta el Santuario. Volverá desde Las Delicias por Caño Argales y la Circular hasta llegar de nuevo a la zona centro. En esta basílica, del día 25 al 26 de septiembre, se celebrará vigilia nocturna de 22.00 a 7.00 horas ante Ntra. Sra. de las Angustias. Un momento único de poder venerar a la Virgen.
El último traslado tendrá lugar el 26 de septiembre en que la imagen de Juan de Juni llegará a la Catedral donde permanecerá durante una noche. Al día siguiente, el 27 de septiembre, se celebrará la procesión de clausura de esta misión evangelizadora: a las 18 horas se celebrará una solemne misa presidida por el arzobispo Luis Argüello y, el desfile, comenzará sobre las 19 horas.
