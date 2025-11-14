El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Rodríguez Moreno, sexólogo y educador social, participante en las jornadas sobre Educación Sexual organizadas por Dialogasex en Valladolid. El Norte

Juan Rodríguez Moreno | Sexólogo

«Muchos chavales están atrapados en los modelos hegemónicos de masculinidad»

Juan Rodríguez Moreno, sexólogo y educador social, anima a reflexionar sobre «privilegios y costes» para evitar que se llegue a «situaciones de violencia y sumisión»

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:31

«Lo vemos a menudo en los colegios e institutos», dice Juan Rodríguez Moreno (Sevilla, 1994), sexólogo y educador social, responsable de coeducación con infancia ... y juventud de la Fundación Iniciativa Social y ponente en las jornadas sobre Educación Sexual organizadas este miércoles y jueves por Dialogasex en la Facultad de Educación y Trabajo Social. «Muchos chavales están atrapados en los modelos hegemónicos de masculinidad, esa idea de que el hombre es una figura de poder y que debe ser dominante para perpetuar ese rol, para mantener unos privilegios». Esos roles masculinos tradicionales, asegura, «llevan a reproducir conductas que llegan a ser violentas y ponen a las mujeres en situación de sumisión».

