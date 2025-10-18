El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras en el antiguo convento de las Catalinas. SB

Valladolid

Las Catalinas explicará al visitante en 17 salas sobre la cultura del vino

Un viñedo en las antiguas huertas, el discurrir por las celdas monacales con una bodega y destilería centrarán la visita en una primera fase del proyecto museográfico

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:22

Comenta

El vino como elemento vertebrador de la capital histórica y monumental, religiosa y conventual además de social y gastronómica. Las Catalinas emerge como un proyecto ... vitivinícola adscrito a la propia idiosincrasia de los vallisoletanos que va adquiriendo más protagonismo si cabe ahora con el diseño de los contenidos museográficos con la rehabilitación del Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena de Valladolid. El antiguo cenobio está actualmente en las obras de restauración de las partes protegidas del inmueble y en el diseño de su nuevo concepto de acuerdo al plan de rehabilitación iniciado la pasada primavera tras la correspondiente licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Valladolid. Una actuación que se prolongará hasta el mes de abril de 2026 y, a continuación, se iniciará del proyecto de museografía que incluirá la transformación de los espacios en 17 salas distribuidas en algo más de 2.000 metros que en posteriores fases se ampliará con la recuperación de nuevos espacios y, por tanto, de la ampliación de este complejo museístico «en un edificio complejo, por su propia condición material, y su condición de inmueble protegido, además de por una rehabilitación en varias fases».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

