Castellana Properties comprará Vallsur si la Junta de Accionistas acepta la operación Centro comercial Vallsur / GABRIEL VILLAMIL Los socios de esta compañía rubricarán la adquisición del complejo vallisoletano y otros tres centros comerciales DIEGO ARTIME VALLADOLID Jueves, 2 agosto 2018, 21:57

El 'caso Vallsur' se acerca a su fin. Después de meses de rumores sobre un presunto cambio de manos del centro comercial, que estaría acompañado en la operación de otras tres grandes superficies españolas, la 'somici' –Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario– Castellana Properties ha anunciado que someterá a votación de su Junta de Accionistas la compra de los complejos de Vallsur (Valladolid), El Faro (Badajoz), Bahía Sur (Cádiz) y Los Arcos (Sevilla).

Para ser más exactos: lo que en realidad ha comunicado esta sociedad es que sus accionistas votarán la compra por 490 millones de euros de Morzal Property Iberia S.L., una consultoría creada hace cuatro meses que el martes 31 de julio adquirió estos centros comerciales por un total de 489 millones de euros a su anterior dueño: la multinacional Unibail–Rodamco. No se puede decir que haya mucha emoción: tanto Castellana Properties como Morzal Property tienen como socio mayoritario al fondo de inversión sudafricano Vukile, por lo que esta votación, que se celebrará «a finales de octubre o principios de noviembre», puede ser considerada un mero trámite. En cuanto los accionistas de la primera rubriquen la compra, Vallsur y sus tres compañeros de viaje estarán en manos de una compañía que, desde la adquisición por parte de Vukile de una participación mayoritaria en el año 2016, se ha hecho con el control de quince centros comerciales en España. Será la mayor operación de estos inversores sudafricanos en la Península, donde controlan, a través de Castellana Properties, activos por valor de 390 millones de euros.

Medio año de rumores

Aunque los detalles de la operación no se confirmaron hasta este martes, cuando Unibail–Rodamco anunció la venta de Vallsur y otros tres complejos comerciales a Morzal Property, las primeras noticias sobre la negociación salieron a la luz el 14 de marzo. En esta fecha, una cabecera digital especializada publicó un artículo en el que manifestaba la voluntad de Unibail–Rodamco de deshacerse de «activos no estratégicos». La empresa no hizo declaraciones sobre esta información, y cuando el 19 de julio se publicó una nueva noticia en la que se detallaba el comprador y el coste de la operación, desde Vallsur se admitió que existía una oferta que «podía o no» salir adelante.