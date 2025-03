Carnero defiende que hablar en el pleno sobre la condonación de la deuda a Cataluña es «política local»

«Presentamos una moción defendiendo los legítimos intereses de los vallisoletanos, en relación a una condonación de deuda que se va a hacer por parte ... del Gobierno a los catalanes y que sale del bolsillo de los vecinos de Valladolid. Si eso no afecta y no es política local, que venga Dios y lo vea». Así se ha referido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la inclusión de una moción por parte del grupo municipal del PP de «denuncia de la quita de la deuda y a favor de una financiación justa y solidaria entre comunidades autónomas y entes locales». El regidor ha respondido así a las críticas de la oposición, que han acusado a PP y Vox de eludir temas de Valladolid en un pleno donde han optado «solo por asuntos nacionales».

Según la orden del día de la sesión plenaria, que se celebrará el próximo lunes a las nueve de la mañana, el grupo municipal Vox lleva una única moción con el objetivo de «instar al Gobierno central a bajar el IVA a las peluquerías, barberías y centros de estética». Mientras, el grupo municipal del Partido Popular llevará al pleno dos mociones, la ya mencionada sobre la condonación de la deuda, más otra para «instar al Gobierno de España a modifiar la Ley reguladora de las Haciendas Locales e introducir una nueva bonificación potestativa en el Impuesto de Bienes Inmuebles».

«Si esto, que nos ayuda a promover y promocionar algo tan importante para todos los vallisoletanos, como es el uso de la red de calor, y que hace de Valladolid un enclave único en Europa, tampoco incumbe a los vecinos de la ciudad, pues que venga Dios y lo vea», ha reiterado el alcalde. Desde la oposición han criticado la inclusión de estas mociones sobre asuntos nacionales y denuncian la «deriva» de PP y Vox, que «no es nueva pero tiende a perpetuarse». «Para debatir asuntos nacionales ya están el Congreso y el Senado. La nacionalización del pleno de nuestro Ayuntamiento es un fraude para los ciudadanos que nos han votado», defienden desde el PSOE y Toma la Palabra.

«Si ellos piensan que estos son cuestiones de política nacional y que no incumben a los vallisoletanos, allá ellos. La comprensión lectora se aprende desde muy pequeñito. Si no son capaces de adquirirla, yo no se la voy a enseñar», ha zanjado el alcalde. Mientras, las mociones que defenderá el Grupo Municipal Socialista se refieren a la Feria de Valladolid y al Real Valladolid, mientras que Toma la Palabra pide dar soluciones de movilidad a un barrio de la capital.