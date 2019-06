Carlos Baute prende la mecha con un concierto previo a la noche de San Juan en Valladolid

Si cada verso aplaudido fuera un palito; cada estribillo, un leño que echar al fuego, Carlos Baute habría arrojado munición suficiente para prender la mecha de la hoguera que arderá en San Juan. Las Moreras vivió en la madrugada del sábado al domingo los preparativos de la noche más corta del año con un concierto que llenó de música la playa.

La gira Déjate llevar –que recorrerá trece ciudades de la mano de Cadena Dial y se estrenó en Valladolid– descorchó el verano pucelano con una velada en la que, desde las 22:15 horas, participaron Atacados, María Parrado, Diego Martín y Fredi Leis. Hicieron cada uno de ellos menú degustación, apenas tres o cuatro platos de su carta musical, quince minutos sobre el escenario, para que Carlos Baute se comiera luego el postre, con más tiempo de sobremesa para disfrutar ante el micrófono.

Fue la suya la actuación más esperada, con cuerpo de baile incluido. Comenzó sobre las 23:40 horas con 'Vamo' pa la calle' y continuó con un «Pucela es de primera» (nunca falla)y un agradecimiento a España «por el cariño que le está dando a mi país» y por el apoyo, dijo, que recibe la campaña 'Una medicina para Venezuela'.

El recuerdo para su tierra fue aplaudido especialmente por la nutrida representación de venezolanos que (banderas incluidas) se acercó hasta Las Moreras, que se prepara para vivir hoy la noche de San Juan. Ya está desplegado por la playa el escuadrón de contenedores que asumirá kilos y kilos de basura, y ya hubo grupos de chavales que (sobre todo a partir de las 23:00 horas, antes la velada estuvo más desangelada) hicieron corro en el césped en torno al botellón. Y de fondo, Baute echándole los primeros trocitos de leña a la hoguera de San Juan.

Antes, la noche musical se abrió con Atacados, que animó a bailar con 'Felicidad' y disfrutar con 'Nadie como tú', antes de regalar unas gafas de sol al público, con un sorteo promocionado a través de las redes sociales. Mucho apoyo halló María Parrado, quien interpretó 'Un milagro' o 'No me creo nada' antes de confesar que no suele tener mucho tiempo para visitar las ciudades en las que actúa aunque, en esta ocasión, sí que pudo darse un paseo por Valladolid «y disfrutar de sus calles».

El cantante gallego Fredi Leis reconoció que cuando le dijeron que actuaría en la playa de Las Moreras no estaba muy seguro de si le estarían gastanto una broma. «No me creía que tenías esta playa aquí. Es una ciudad maravillosa», dijo entre 'Sálvate' y 'La faraona'.

Que buena parte de las bases pregrabadas, continuó un concierto en el que también actuó Diego Martín y en el que participó el grupo local De perdidos al trío, que interpretó un tema justo antes de que Baute saliera al escenario para ponerle fuego a la noche previa a San Juan.

🍦Y son @AtacadosOficial los que inician las noche. COLORES, LUCES y BAILE, MUCHO BAILE #GiraDéjateLlevarpic.twitter.com/oFOLNnH3s3 — Cadena Dial España (@Cadena_Dial) June 22, 2019