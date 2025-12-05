La campaña de control de furgonetas en Valladolid se salda con 75 denuncias Los agentes municipales controlaron, entre los días 24 y 30 de noviembre, un total de 531 vehículos

La campaña de control de furgonetas, desarrollada por la Policía Local de Valladolid en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha saldado con un total de 75 denuncias a este tipo de vehículos por distintas razones. Esta vigilancia especial, llevada a cabo entre los días 24 y 30 de noviembre por distintos puntos de la ciudad, estaba destinaba al control y supervisión de furgonetas, así como la normativa aplicable a éstas.

En concreto, durante esa semana, agentes municipales controlaron por Valaldolid un total de 531 furgonetas, si bien impusieron hasta 75 sanciones por motivos como irregularidades en la carga (seis), deficiencias técnicas o problemas con la ITV (ocho) o por la documentación (veinte).

Cabe destacar, en este sentido, que no se denunció a ningún conductor por estar bajo la influencia de alcohol o drogas al volante. El grueso de las sanciones, 41, estuvieron relacionadas con causas fuera de la campaña especial, si bien no han trascendido los motivos.