Las Campajuvas para despedir el año universitario en Valladolid ya tienen fecha Tendrá entrada libre y se podrá acceder a partir de las 17.30 horas hasta completar aforo

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, presentó este martes la tercera edición de Campajuvas, un evento festivo, solidario e inclusivo dirigido a la juventud de Valladolid, que se celebrará el próximo 19 de diciembre, entre las 17:30 y las 22:00 horas en la Cúpula del Milenio con acceso libre hasta completar el aforo. Según explicó, se trata de «una cita clave para la juventud vallisoletana, por su carácter festivo, solidario, colaborativo, y ahora también inclusivo».

Como novedad relevante, la edición de 2025 refuerza su apuesta por la inclusividad, incorporando medidas y espacios adaptados para garantizar que todos los jóvenes de Valladolid puedan participar, incluidos aquellos con discapacidad o necesidades específicas de accesibilidad, asegurando así una experiencia cómoda, segura y plenamente participativa para todas las personas asistentes.

El programa contará con la presencia de artistas como Chema Rivas, Enygma DJ y Álvaro Guerra, que amenizarán la tarde con actuaciones diseñadas para crear un ambiente festivo y cercano. Además, el evento sigue apostando por el talento de la ciudad, contando con artistas locales como Ani Queen, DJ Chack, Yaiza, Rubo Criado y Sandruxx, con Alberto Pulgar y Camino Aranzana como presentadores.

Campajuvas 2025 refuerza también su dimensión social mediante la colaboración un año más con Cruz Roja Juventud, en el marco de la campaña 'El juguete educativo', promoviendo la recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, que se destinarán a familias en situación de vulnerabilidad. Además, todos los asistentes podrán participar en un sorteo solidario con artículos donados por los colaboradores.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración desinteresada de numerosas entidades deportivas y culturales como el Real Valladolid Club de Fútbol; Real Valladolid de Baloncesto; Club Deportivo Balonmano Aula Cultural, Recoletas Atlético Valladolid; C.R. El Salvador de Valladolid (sección femenina) VRAC (sección masculina); Club de Patinaje en Línea Valladolid y Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid y Federación Española de Rugby.

Durante el desarrollo del evento se repartirán mil hamburguesas con sus correspondientes patatas, que McDonald 's ha cedido de manera gratuita. También la empresa Luzilia regalará a todos los participantes gorros de Navidad. Tambuién colaboran Cruz Roja Juventud, Siloé, Chocolates LaCasa, Coca-Cola, Helios, Combucha, TV8 de Valladolid y Fabulosa FM, y la Coordinadora de Peñas.