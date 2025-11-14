La Plaza Mayor de Valladolid se engalana para acoger la Navidad El belén alrededor de la estatua del Conde Ansúrez, el Árbol de los Deseos con 31 metros de altura y el Tiovivo 1900 ocupan ya el céntrico espacio a la espera de instalar el mercado navideño de cara al encendido oficial del 27 de noviembre

Luis Amo Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

Los preparativos navideños envuelven la Plaza Mayor de Valladolid. Iluminaciones Ximénez acelera los trabajos de montaje de la decoración a dos semanas escasas del encendido oficial con unas complejas tareas de instalación además de la electrificación del Árbol de los Deseos junto con la docena de paquetes de regalo que ocupan la calle Santiago. La milla de oro comercial se transforma en milla de oro navideña para recibir a miles de vallisoletanos y visitantes en lo que respecta a una de las localizaciones protagonistas de la temporada que incluso se ha convertido en referente nacional.

El montaje del tradicional nacimiento centra la escenografía en torno a la estatua del Conde Ansúrez, como en los últimos años, en una disposición donde está el portal del belén además de un pastor y los tres Reyes Magos. El servicio municipal de Carpintería se ha afanado durante toda esta semana para erigir la estructura de madera, el cobertizo creado a base de listones, para acoger a las nueve imágenes de la composición donada hace más de una década por Almacenes Javier y ahora convertido ya en patrimonio de Valladolid.

Pero las grandes grúas, las cestas hidráulicas y el trasiego de camiones de gran tonelaje para descargar las decenas de piezas son los auténticos protagonistas de estos días en la plaza para ir montando el también tradicional Árbol de los Deseos. Un auténtico lego luminoso de 31 metros de altura con una estética idéntica a la de la calle Santiago: el regalo. Una ornamentación donde destacan los grandes lazos que conectan desde el mismo recinto de venta de artículos navideños del Paseo del Príncipe hasta la plaza de Zorrilla, discurriendo por la calle Santiago hasta llegar a la Plaza Mayor donde, además del mencionado árbol cabe reseñar que todas las fachadas, incluida la Casa Consistorial, están decoradas con el mismo motivo.

Numerosos operarios de la compañía andaluza están a la tarea durante los últimos días para conseguir que la capital vallisoletana sea una de las grandes capitales navideñas, como ellos mismos reconocen, con un montaje que incluye un espectáculo de luz y sonido en varios horarios pero que esta edición será el último año porque, aún estando realizado en exclusiva para Valladolid, ésta será la última campaña por contrato. Y casi sin encender el alumbrado, Ximénez Group y Ayuntamiento de Valladolid anuncian que ya están trabajando en el diseño para las próximas navidades. Hasta entonces, la gran estrella de la Navidad será coronando la Plaza Mayor.

Una guía visible desde diferentes puntos de la ciudad que sirve también de anuncio navideño y de anuncio comercial porque el poblado de casetas de madera continuará asentado en la Plaza Mayor para la venta de productos de época, de artesanía y también de alimentación como chocolate caliente, churros o almendras garrapiñadas. Y cada elemento decorativo tiene su proceso y su logística porque hasta que no termine la instalación del Belén, del Árbol de los Deseos y del también tradicional carrusel de época, no empezará la descarga de material y el montaje de las más de medio centenar de casetas del mercado navideño para estar abierto desde la tarde del día 27 de noviembre, fecha prevista para el encendido oficial.

Los trabajos de instalación del alumbrado en la calle Santiago proseguirán hasta esa fecha, pruebas del espectáculo multimedia incluidas. De la misma manera en el resto de la ciudad que, a día de este viernes, por ejemplo, quedarían por poner los arcos luminosos del paseo de Zorrilla, la decoración navideña que se extiende desde la Academia de Caballería hasta pasado El Corte Inglés.

Temas

Navidad