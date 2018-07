La calle La Vía será una zona de aparcamiento disuasorio Plazas de aparcamiento en la calle de la Vía. / RODRIGO JIMÉNEZ Dejar el coche costará 2,60 euros el día completo a finales de año, cuando se apruebe la amplación de la ORA en la zona de Vadillos VÍCTOR VELA VALLADOLID Martes, 3 julio 2018, 07:44

«Ahora tengo garaje, pero ha habido días en los que he dejado el coche más allá de la vía, al final de Pilarica, porque no había sitio más cerca», dice Manuel Mínguez, presidente de la asociación vecinal de Vadillos-Circular-San Juan, quien explica que hay residentes de la zona que deben callejear por el barrio durante más de media hora para encontrar un hueco donde aparcar. No suele haber espacio libre en Industrias, Veinte Metros, La Cistérniga o Unión. Hasta allí se acercan los conductores que no quieren pagar por estacionar el coche en las colindantes Cervantes, Don Sancho, Estación o Verbena (con zona azul). «Hay así una saturación que deja sin sitio a los residentes». La asociación vecinal reclamó la extensión de la ORA a más calles del entorno de Vadillos.

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, se reunió ayer con el colectivo vecinal y les informó del proyecto municipal para ampliar la zona azul con 720 plazas (al principio se habló de 513) en una docena de calles entre Vadillos, la vía y Circular. Serán, por ejemplo, 78 plazas en Unión, 24 en Veinte Metros, 66 en Bailarín Vicente Escudero, 59 en Príncipe y otras tantas más en Juan Bravo, Marquesa de Esquilache, La Cistérniga y Palomares. En todas estas calles, muchas con viviendas sin garaje y con hogares con dos coches, se implantará la zona azul, con tarjetas para residentes. «Ala larga, el desembolso que haya que hacer al año (35 euros) será menor que la gasolina que gastamos para dar tantas vueltas; eso, sin contar con la comodidad», explica Mínguez.

La previsión municipal es que esta nueva zona de aparcamiento regulado ya esté operativa a finales de este año. «Antes de que acabe julio, celebraremos una asamblea vecinal en el barrio para explicar el proyecto y, además, nos reuniremos con hosteleros y comerciantes», explicó Vélez, quien desveló que la calle de la Vía se habilitará como zona de aparcamiento disuasorio (similar a la casa de la India o Las Moreras). En este caso, el precio por aparcar será más barato que en la línea azul y no existirá el límite de dos horas de estacionamiento máximo. Con esta medida, explica Vélez, se promueve que los conductores dejen el vehículo sin acceder con él al centro y, al tiempo, «se favorece a aquellos que tengan que pasar más tiempo haciendo compras o gestiones en la ciudad».

El precio de una hora en la zona azul es de 0,70 euros (con un máximo de dos horas por 2,35 euros). Los aparcamientos disuasorios cobran 0,30 euros por una hora y permiten aparcar la mañana o la tarde completa por 1,30 euros y el día entero, por 2,60.