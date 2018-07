El bulo sobre Óscar Puente que El Norte de Castilla nunca publicó El programa Más Vale Tarde desmintió el bulo. / La Sexta La web Maldito Bulo y el programa Más Vale Tarde de La Sexta han desmentido la información EL NORTE Valladolid Lunes, 30 julio 2018, 22:14

Los peligros de creer en todo lo que circula por la red son cada vez mayores. A menudo surgen informaciones falsas y se difunden por internet sin ningún tipo de filtro. En esta ocasión, las víctimas han sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el periódico El Norte de Castilla.

Desde primera hora de la mañana de este lunes, las redes sociales se ponían en jaque por un vídeo en el que un padre y su hijo aseguraban que «el alcalde de Valladolid garantiza durante un año vivienda a todos los inmigrantes que se desplacen a la ciudad». «A mi hijo no le dan ni agua porque es español. ¿Qué te dijeron cuando fuiste a pedir la viudedad?», pregunta uno a otro. «Que por ser español no me dan nada. Es asqueroso», replicaba el hijo.

«¿Qué os parece el alcalde de Valladolid? Qué majete es el socialista Óscar Puente... Como no somos ni musulmanes, ni somos negros, ni gente de fuera, no tenemos derecho a la vivienda», continuó el padre. A lo largo de treinta segundos, estos varones difunden una serie de falacias desmentidas tanto por el propio Ayuntamiento de la ciudad como esta cabecera, en cuanto a divulgación de la información se refiere.

Ha sido la web Maldito Bulo quien, a través de sus perfiles de Twitter y Facebook, ha desmentido esta información. «NO. El alcalde de Valladolid no ha garantizado vivienda gratis para cualquier inmigrante. Esa noticia no ha salido ni en en El Norte de Castilla ni en ningún otro medio. También lo desmiente el Ayto. Las ayudas de vivienda no se dan en función de la nacionalidad», afirmaban en redes sociales.

A través de su contacto por WhatsApp, la plataforma recibió el bulo, que ya alcanza las 20.000 reproducciones en Twitter y 16.000 en Facebook. El programa Más Vale Tarde, de La Sexta, también se ha hecho eco de esta noticia falsa. El propio Puente, estupefacto, compartió en sus redes sociales el momento. «Como con la verdad no confían en llegar muy lejos, la derecha de este país se dedica a esto. Lo tienen que estar viendo muy mal para las municipales de 2019», aseguraba el regidor.

Las redes han ardido durante toda la tarde con mensajes que rompían una lanza a favor tanto del regidor como del decano de la prensa diaria española.

