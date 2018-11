Barcones ordena que todos los cuarteles de la Guardia Civil de Valladolid se mantengan abiertos de lunes a viernes La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, asiste a la toma de posesión como nuevo jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Castilla y León, del general de brigada Clemente García Barrios (a su izquierda). / Ical La delegada asegura que el Gobierno trabaja para recuperar plantillas y para mejorar las condiciones de vida de los agentes en sus acuertelamientos EL NORTE Valladolid Jueves, 1 noviembre 2018, 19:32

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, pidió hoy al general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Clemente García Barrios, que se revise la instrucción que ha permitido una adaptación de los servicios de Atención al Ciudadano en Valladolid. Se debe delimitar para que «una interpretación literal no nos conduzca a restricciones que signifiquen que el servicio deje de prestarse en determinados días», dijo en un comunicado.

En ese sentido, Barcones ordenó que no se aplique la adaptación prevista en la provincia de Valladolid puesto que suponía que este servicio no se iba a prestar, en algunos de estos puestos, los cinco días hábiles de la semana. «Hay que buscar alternativas que permitan mantener esta atención al menos durante esos cinco días a la semana, si no se puede en un horario de 09 a 14 horas, con otro más reducido, pero me parece esencial que el servicio se preste a diario», dijo.

Noticias relacionadas La Guardia Civil reduce sin avisar el servicio en 12 de sus 24 cuarteles a un día a la semana

La delegada, al tener conocimiento de la propuesta de la Comandancia de Valladolid, pidió al general jefe de la Zona que se estudien nuevas alternativas bajo la premisa de que en todos los puestos de la Guardia Civil se debe prestar diariamente el servicio de Atención al Ciudadano. Una vez que se presente una alternativa con las nuevas premisas, se celebrará una reunión con los responsables de este Cuerpo de Seguridad del Estado para validarla.

«Si en algún puesto de Castilla y León la plantilla es tan reducida que no se puede conseguir, el objetivo no es perpetuar esta situación sino corregirla con la llegada de nuevos agentes y buscar fórmulas alternativas mientras tanto. La línea que venimos siguiendo es la de reabrir los servicios que se habían perdido en los pueblos, no la de seguir haciendo recortes como se han venido haciendo en los últimos siete años», añadió.

La delegada consideró esencial que los ciudadanos tengan la posibilidad de «formular las denuncias, de informar a los guardias civiles sobre lo que consideren de interés para su seguridad o de movimientos extraños que hayan presenciado. Es decir, que no se pierda la posibilidad del contacto diario. Si no hay una fórmula establecida, con un horario y un lugar fijo para que pueda producirse este encuentro, no habría la necesaria interacción entre los agentes y los ciudadanos».

No se cerrarán cuarteles

Por otra parte, ante las suspicacias que ha suscitado la propuesta de reajuste del servicio en la provincia de Valladolid, la representante del Gobierno de España en la Comunidad fue tajante al afirmar: «No está en la agenda del Ministerio el cierre de ningún cuartel. Así se lo expliqué a los representantes de las asociaciones de guardias civiles en una reunión celebrada hace un mes. Algunas asociaciones defendían mis argumentos y otras preferían una reestructuración. Pero la decisión es del Gobierno y no se van a cerrar cuarteles».

«Siempre he apostado por mantener los servicios en el medio rural. Ese discurso de que no se pueden mantener los servicios porque se utilizan poco, agudiza el problema de la despoblación. Si los utilizan pocos ciudadanos es porque nuestras localidades están muy despobladas. Si desaparecen los servicios que hay, todavía lo estarán más. Los ciudadanos de los pequeños pueblos no son ciudadanos de segunda», apuntó.

De la misma manera, reconociío que el número de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad se «ha reducido drásticamente en los últimos siete años, en torno a un siete por ciento» y que esta circunstancia «está ocasionando muchos problemas». Barcones, que destacó que la cifra de agentes debería situarse en torno a los 7.500, frente a los 6.500 actuales, dijo que «detrás del problema que ahora se suscita está la escasez de efectivos, los recortes acumulados desde 2011».

Más agentes y mejores cuarteles

La delegada insistió en que el «camino» que se ha emprendido es el de recuperar las plantillas. En esta línea está la Oferta de Empleo Público. Además, como firme defensora del mantenimiento de los pueblos, indicó que «la línea a seguir es la de preservar los servicios y la seguridad es uno de los más importantes».

«Por este motivo», agregó, «la ruta emprendida es la de buscar todas las fórmulas posibles para mejorar las condiciones de vida de nuestros agentes. Lejos de cerrar cuarteles, arreglarlos para que ofrezcan condiciones de vida dignas. Lejos de reestructurar las plantillas, completar las vacantes».

La delegada respondió que el argumento de que son pocas las denuncias que se presentan en estos puestos no le sirve porque se trata de asuntos «muy serios». «Estamos hablando de la seguridad de las personas. A veces, de su propia vida. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de violencia de género. No podemos estar pidiendo, por una parte, a las víctimas que denuncien como punto de partida de la resolución del problema, y por otra, cerrar la posibilidad de que se haga en un entorno cercano y de confianza».

Ajustar efectivos

El sistema de atención al ciudadano en los puestos de la Guardia Civil de Valladolid responde al intento de ajustar los efectivos de los que se dispone para, por una parte, cubrir las necesidades del servicio operativo y, por otra, atender las denuncias, quejas o informaciones de los ciudadanos en los propios acuartelamientos.

Los objetivos de la XII Zona de la Guardia Civil han sido y siguen siendo mantener los puestos de la cabecera de cada compañía abiertos las 24 horas del día, explicó la Delegación del Gobierno. En otros cuarteles situados en localidades con menos población o de menor relevancia estratégica, el objetivo es que haya, cuando menos, un servicio de atención al ciudadano en horario de mañana cinco días en semana aunque lo deseable sería que se prestase durante los siete días.

En el resto de los puestos, la instrucción del general jefe de la XII Zona es que se coordinen con otros que constituyan su núcleo operativo para que todos los días de la semana esté abierto, en horario de mañana, al menos un puesto por núcleo operativo. La instrucción añade que si el potencial de servicio lo permite, se deberán incrementar los días de atención al ciudadano.

En atención a esta instrucción, la Comandancia de Valladolid había propuesto un sistema que contempla que por cada compañía haya un puesto abierto las 24 horas del día y también que haya un puesto por núcleo operativo abierto de lunes a domingo. Esta adaptación al sistema de apertura de puestos suponía que el servicio de atención al ciudadano no fuera a prestarse en todos los puestos cinco días en semana.