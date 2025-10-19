Bajón en la venta de permisos micológicos por la «desastrosa» temporada de setas en Valladolid

«Mal pronóstico para la temporada micológica de este año», así vaticinaba hace unas semanas uno de los mayores expertos de la materia cómo sería ... la producción de setas y hongos para este 2025 y ahora que sus previsiones se han cumplido sigue mantiendo lo mal que viene este año. «Aunque esta semana llueva, y si es que cae con suficiente intensidad, no se va a poder hacer nada para mejorar una temporada de níscalos muy negativa en Valladolid», admite Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología (AVM).

«Llevo toda mi vida en esto y no recuerdo un año tan malo para el consumo de setas como este, la temporada por el momento es desastrosa», asegura este experto de 76 años que ha escrito varias obras y publicaciones sobre las setas y forma parte del Comité Científico de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid.

La ausencia de lluvias y unas temperaturas más elevadas de lo habitual por estas fechas están condicionando la fructificación de hongos en la provincia. Cada una necesita su tiempo y así como la seta de cardo, el champiñón o la seta de chopo necesitan como mínimo quince días para alcanzar su mejor momento, el níscalo necesita al menos tres, porque su crecimiento es más lento que el del resto.

«No solo son necesarios estos cuatro días de lluvias que supuestamente va a caer, se necesita mantener una humedad constante con temperaturas menos elevadas que las que se registran ahora. Si estas condiciones se mantienen puede que la segunda semana de noviembre podamos recoger los primeros ejemplares».

Esta nula producción de setas en los pinares y eriales de Valladolid hasta la fecha se deja también en las cifras que manejan desde el programa de Micología de Castilla y León, donde anunciaban la venta permisos de recolección de setas para el acotado de Valladolid desde el pasado 9 de octubre. «Se han animado pocas personas por el momento, pero esperamos que la situación mejore y sean cada mes más estas próximas semanas», señala Montserrat Ganado, coordinadora de Fundación Cesefor para la promoción, gestión y revalorización del recurso micológico en la Comunidad de Castilla y León. En la primera semana de activación de permisos solo se han expedido 217 en la provincia de Valladolid, una cifra que dista de forma abismal de los 4705 permisos que se habían validado en la primera semana de 2024.

«De hecho, a estas alturas el año pasado atendíamos a una media de entre ochenta y cien personas cada lunes en la asociación que nos traían lo que habían recolectado para obtener más información sobre los ejemplares. Ahora lo único que hacemos es dar charlas y conferencias para que el público que tenemos continúe ligado a la micología, porque ejemplares no hay», lamenta Aurelio García.

Para encontrar algo hay que dirigirse a las zona más al norte de la montaña palentina «pero incluso las noticias que nos llegan de Soria no son nada buenas. Tan solo hay ejemplares en zonas cercanas a manantiales, pantanos o turberas».

Permisos sin esperas

Desde Micocyl informan que los pueblos que forman parte del 'Acotado Torozos, Mayorga y Pinares de Valladolid' son los siguientes: Aldeamayor de San Martín, Alcazarén, Aldea de San Miguel, Almenara de Adaja, Boecillo, Bocigas, Camporredondo, Castromonte, Cogeces de Íscar, La Santa Espina, La Parrilla, La Pedraja de Portillo, La Zarza, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Mayorga, Megeces, Mojados, Olmedo, Olivares de Duero, Portillo, Pozal de Gallinas, Puras, Quintanilla de Onésimo, San Miguel del Arroyo, Santiago del Arroyo, Torrescárcela, Traspinedo, Tudela de Duero, Valdenebro de los Valles, Valdestillas, Viana de Cega, Villabrágima, Villalba de los Alcores y Viloria.