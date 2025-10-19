El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bajón en la venta de permisos micológicos por la «desastrosa» temporada de setas en Valladolid

Desde Micocyl solo han tramitado 217 documentos esta primera semana, frente a los 4705 que se validaron el año pasado

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:34

Comenta

«Mal pronóstico para la temporada micológica de este año», así vaticinaba hace unas semanas uno de los mayores expertos de la materia cómo sería ... la producción de setas y hongos para este 2025 y ahora que sus previsiones se han cumplido sigue mantiendo lo mal que viene este año. «Aunque esta semana llueva, y si es que cae con suficiente intensidad, no se va a poder hacer nada para mejorar una temporada de níscalos muy negativa en Valladolid», admite Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología (AVM).

