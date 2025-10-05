El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un joven recolecta un níscalo en una zona de pinar de la provincia de Segovia. A. M. C.

La provincia quiere exprimir un potencial micológico a la altura del que tiene Soria

El parque micológico segoviano, con más de 53.000 hectáreas, está pendiente de su declaración por parte de la Junta

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:08

Comenta

El Parque Micológico Montes de Segovia verá en las próximas semanas la luz administrativa como una herramienta construida en el último lustro entre casi 40 ... pueblos con más de 53.000 hectáreas unidos por un fin común: dar visibilidad a un territorio con mucho que ganar. «Parece que Soria es el destino micológico de España, pero es que Segovia tiene la misma potencialidad. Se trata de ponerlo en el mapa». Lo explican Montserrat Ganado y Cristina González, coordinadora y técnico provincial Micocyl, la entidad privada sin ánimo de lucro que ha dado forma al proyecto, un modelo de gobernanza micológica impulsado inicialmente por un grupo de acción local soriano de Almazán y que aúna a propietarios, asociaciones, recolectores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  7. 7 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La provincia quiere exprimir un potencial micológico a la altura del que tiene Soria

La provincia quiere exprimir un potencial micológico a la altura del que tiene Soria