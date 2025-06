Azul Mediterráneo, con Principino, se alza con el Pincho Oro del Concurso Provincial

Hay una frase del libro 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry que dice: «Solo se ven bien las cosas con el corazón». Y de ... sentimiento y pasión por el producto y la cocina castellana sabe, y mucho, Juan Carlos Jiménez, chef de Azul Mediterráneo, ubicado en Paseo Arco Ladrillo, y ganador del Pincho Oro del Concurso Provincial. La historia de 'El Principito' y los sabores castellanos le han impulsado para elaborar su Principino, una tapa elaborada con lechazo en adobo, queso, ají y su caldo acevichado. «No me lo esperaba para nada. El nivel de este año ha sido increíble», pronunciaba Juan Carlos Jiménez, de Azul Mediterráneo, a la vez que recogía su Pincho Oro.

El XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid 2025 llega a su fin tras una gala de entrega de premios que bien podía hacer sombra a la de los Goya, no por premiar al mundo cinematográfico si no por el ritmo lento y tedioso acompañado de tres actuaciones musicales, que no han sido muy bien acogidas por el público presente, que en alguna ocasión amenazaba con un leve abucheo. De cualquier modo, Valladolid ya tiene a sus cuatro representantes en el próximo XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, que se celebrará en la ciudad en el mes de noviembre.

Azul Mediterráneo, que repite por segundo año consecutivo como clasificado para el nacional -el año pasado con un Pincho Bronce y este con un Pincho Oro, se ha alzado con el primer puesto del palmarés. Habanero Taquería, quien ya ganó el certamen nacional en 2021 con su Salbut Criollo, ha conseguido el Pincho Plata con Milpa, un anillo de maíz crujiente relleno de guiso de lechazo en salsa verde de tomatillo, gel de tepache y chintextle de bacalao y piñones. Durante la fase final, Alejandro San José, chef del restaurante confesaba que «este año venimos a disfrutar y ha sido un mes muy divertido, no venimos a tratar de ganar, solo a disfrutar y que luego pase lo que tenga que pasar».

El Pincho Bronce ha ido a parar a Las Kubas, ubicado en calle Gamazo, y su Puceyaki, un dorayaki de lechazo especiado y confitado a baja temperatura que les ha otorgado el pase al certamen nacional. El Pincho Cobre ha sido para el Restaurante Bodega Mélida Wines en Mélida de Peñafiel -uno de los cuatro restaurantes pertenecientes a la provincia de Valladolid que había conseguido clasificarse entre los veinte mejores de la fase final- y su pincho Equilibrio, una esfera de guiso de oreja con bacalao y su brandada, que también ha conseguido el premio a Mejor Pincho de la Provincia.

Por segundo año consecutivo Jiapan y su chef Jiale Pan se han alzado con el premio a Mejor Pincho Postre. El resto de accésits han sido para Porky Smash Castellano de Cafetería Moka, como mejor concepto de pincho, Evocaciones de Ubi La Vega, como pincho más vanguardista, Entre fogones y viñedo de Restaurante Ángela, como pincho más tradicional, Los espaguetis del Milenio de Rioluz Gastronomía, como mejor pincho sin gluten, y La Lola nos lleva al huerto de Café Bar Papito, como mejor pincho con Alimentos de Valladolid.

Durante la gala la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ha decidido rendir homenaje a cuatro establecimientos hosteleros que han destacado por su trayectoria profesional, su compromiso y su aportación a Valladolid, «que con cariño y esmero han dedicado su vida hacer más felices a los demás», ha señala Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. Estos establecimientos han sido Hotel Escuela San Cristóbal situado en La Cistérniga, Mesón Don Pelayo, Cafetería Fragata2, y Café Bar As de Copas. Además, se ha otorgado el XXVI Premio Conde Ansúrez a Francisco de Borja Lara, por su trayectoria, su labor social y su implicación con el deporte en la ciudad.

Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Valladolid del Ayuntamiento de la ciudad, ha querido ensalzar la importancia de la cocina en miniatura y su especial vínculo con el turismo y promoción de la ciudad: «Valladolid es la capital mundial de la tapa y los vallisoletanos somos castellanos por derecho propio. Si hay una capital mundial de la tapa esa es Valladolid. Este concurso es la joya de la corona. Somos referentes de la cocina en miniatura y debemos estar orgullosos de ello».

Así mismo, la presidencia del jurado de esta edición, Lydia del Olmo, chef y copropietaria del restaurante Ceibe en Ourense, galardonada con una Estrella Michelín en el 2024 y un Sol en la Guía Repsol, ha querido agradecer «el compromiso de los hosteleros vallisoletanos con este concurso» y destacar «el nivel de todas las tapas participantes a lo largo de estos días».