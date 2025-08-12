El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos de Valladolid en la Plaza de España. Rodrigo Jiménez

El Ayuntamiento de Valladolid convoca nuevas plazas de bomberos y Policía Municipal

El Consistorio abre hoy el plazo para presentar las correspondientes solicitudes al proceso selectivo

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 12:54

El Ayuntamiento de Valladolid abrió hoy el plazo para presentar las correspondientes solicitudes al proceso selectivo para cubrir 13 plazas de bombero/a y 13 de agente para la Policía Municipal, al cumplir las previsiones del calendario de empleo público del segundo semestre.

Las 13 plazas para agente de Policía se distribuyen entre el turno libre con nueve plazas, tres de movilidad y una de tropa y marinería, correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. En cuanto a las 13 plazas de bombero, cinco son de la OEP 2023 y ocho plazas de OEP 2024.

Los interesados que lo deseen podrán darse de alta en el proceso selectivo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid. Las bases de ambas convocatorias fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 4 de agosto y el 5 de agosto, respectivamente, y establecen los requisitos, pruebas y criterios de selección.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, destacó que estas incorporaciones «son un paso clave en la planificación de recursos humanos del Ayuntamiento, reforzando servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».

Blanco subrayó que el objetivo es doble, ya que, «por un lado, garantizar la cobertura de plazas muy importantes dentro de una administración local, como son los cuerpos de bomberos y de policía municipal, y, por otro, avanzar en el relevo generacional que permitirá un rejuvenecimiento progresivo de estas plantillas».

El responsable municipal incidió en que «la publicación de estas convocatorias en las fechas previstas demuestra el cumplimiento del calendario de empleo público, reforzando la estabilidad laboral y asegurando una prestación eficaz de los servicios municipales».

Con este anuncio, el Ayuntamiento de Valladolid reafirmó su compromiso con el empleo público de calidad, la transparencia en los procesos selectivos y la planificación a largo plazo para mantener un alto nivel de servicio en áreas clave para la ciudad.

