El Ayuntamiento de Valladolid concede 183 ayudas para favorecer la movilidad de personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Valladolid concedió 183 ayudas y subvenciones, por importe de 159.000 euros, para favorecer la movilidad y apoyo a personas con discapacidad, desde el Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Así se conoció este martes durante la Mesa Municipal de Discapacidad, reunida bajo la presidencia del concejal del área, Rodrigo Nieto, con el objetivo de analizar las principales actuaciones desarrolladas durante los últimos meses y avanzar en nuevas propuestas en materia de inclusión y accesibilidad en la ciudad, según recogió Ical.

Estas ayudas se desgranan entre aquellas de carácter económico e individual para favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de personas con dependencia. En este sentido se han otorgado 49 subvenciones, 25 para adaptación funcional del hogar y 42 para productos de apoyo, con una inversión total de 60.000 euros. A ellas se suman las ayudas individuales para el transporte de personas con movilidad reducida mediante taxis: 114 ayudas con 41.700 euros.

Por otro lado, se encuentran las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de servicios sociales, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra las mujeres, con 18 proyectos por un importe total de 28.293 euros; y las de la empleabilidad en el municipio, con el apoyo a dos proyectos de entidades del sector de la discapacidad, con una dotación total de 30.000 euros.

Asimismo, durante la Mesa Municipal de Discapacidad se destacó el impulso a la accesibilidad durante la Feria y Fiestas de Valladolid, con medidas como la presencia de intérprete de lengua de signos en el pregón y en espectáculos familiares, la celebración de un concierto inclusivo, la reserva de zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, el aumento de baños accesibles y la habilitación del balcón del Ayuntamiento para asistir a los conciertos de la Plaza Mayor.

Otra de las actuaciones reseñadas ha sido la II Jornada Taller de Autocuidado, celebrada el 27 de septiembre e impulsada por la Fundación Kike Osborne con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. La actividad reunió a cerca de 50 participantes entre familias y profesionales que cuidan de personas con discapacidad, con la intervención de Àngels Ponce, terapeuta especializada en acompañamiento familiar y procesos de duelo.

Encuesta ciudadana

En el marco del III Plan Municipal de Accesibilidad se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana sobre accesibilidad, disponible en la web municipal entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, con el fin de conocer la experiencia directa de las personas con discapacidad y detectar los principales obstáculos que encuentran en la ciudad.

Además, se está trabajando en la organización de la II Feria Social, que se celebrará el 3 de diciembre en la Cúpula del Milenio, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El programa incluirá mesas informativas, mercadillo navideño, conferencias, lectura de manifiestos, actividades inclusivas y actuaciones musicales.

Por su parte, desde la Concejalía de Juventud también se están desarrollando actuaciones específicas en el ámbito de la discapacidad y la salud mental. Entre ellas, destaca la publicación del libro 'Salud Mental a Colores', de Mónica Lalanda y Blanca Bolea, que aborda de manera accesible temas como la depresión, la soledad o el suicidio. La Asesoría Psicológica de Juventud ha atendido entre marzo y septiembre a 33 jóvenes, en casos relacionados principalmente con la ansiedad, la incertidumbre laboral o las dificultades sociales y académicas.

Para el último trimestre del año se prevé la realización de talleres de prevención de adicciones en colaboración con Fundación INTRAS y Fundación El Puente, así como el Cine Fórum '30 Palos', con sesiones en centros educativos y la participación del director Javier Noriega.

Finalmente, en el marco de los programas Vallatarde y Vallanoche, y en colaboración con Aspaym Castilla y León Juventud, se pondrá en marcha el proyecto «Un puente hacia la inclusión», que contempla asesoramiento técnico especializado y asistencia personal para garantizar la accesibilidad y la participación plena en las actividades juveniles. Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Valladolid refuerza su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

