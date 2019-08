Valladolid presenta la campaña 'Solo sí es sí' para una ciudad libre de agresiones sexistas La concejala Victoria Soto enseña la pegatina que se colocará en los establecimientos de hostelería que practican el tapeo interior. / Ayuntamiento de Valladolid Se colocarán dos casetas durante todo el periodo de fiestas, una en la calle Santiago y otra en Moreras, esta última con asistencia psicológica MIRIAM CONDE Viernes, 30 agosto 2019, 13:00

La concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Victoria Soto, junto con los colectivos, asociaciones, entidades y colaboradores ha presentado la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas'.

Del 'No es no' de años anteriores se ha optado por el lema nacional 'Solo sí es sí', un lema «no únicamente de forma puntual en fiestas», sino «a lo largo de todo el tiempo». La concejala ha hecho hincapié además en la polémica de los silencios y la interpretación por parte de los jueces. Por ello, esta campaña se centra en el 'sí es sí' y «ahora queda claro que todo lo que no sea un sí, no se debe consentir», refuerza la concejala.

Con este lema, el mensaje «se refuerza» para subrayar el deseo de las partes implicadas y el consentimiento expreso que «es imprescindible en cualquier relación y en cualquier circunstancia». Asimismo, la campaña «no solo se centra en las agresiones sexuales», sino que también incluye los abusos de distinta intensidad en los que «no hay que ser permisivos», explica la edil.

Victoria Soto ha agradecido a los representantes de los diversos colectivos y entidades colaboradores, que son la coordinadora de Mujeres, Adavasymt, la Asociación de Hostelería de Valladolid, Avadeco, Fecosva, la Coordinadora de Peñas de Valladolid, la Federación Vallisoletana de Peñas, la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León, el Consejo de la Juventud de Valladolid, Dialogasex, Fundación Triángulo y Movimiento Contra la Intolerancia. También a otros servicios como la Policía Municipal, la Fundación Municipal de Cultura y Auvasa.

Como en años anteriores, se colocarán dos casetas sobre este cometido durante todo el periodo de fiestas, una en la calle Santiago y otra en Moreras, esta última con asistencia psicológica, la cuales abrirán desde el viernes día 6 hasta el sábado 14. La principal novedad relativa a las casetas es el horario, que será diferente en cada una de ellas. La de la calle Santiago, que tiene una función informativa y de distribución de material de la campaña, abrirá de 20:00 a 23:00 horas. Por su parte, la caseta de Moreras, que además de informar cuenta con asistencia psicológica, el horario será de 21:00 a 1:00 horas, para adaptarse así al horario de mayor presencia de jóvenes en la zona.

Fuera de estos horarios puede contactarse con el teléfono que, como en años anteriores, habilita la policía municipal. Se trata del teléfono 650 430 167, para atención a víctimas de agresiones, que estará disponible las 24 horas durante todas las Ferias y Fiestas y que incluye «servicio de información y asesoramiento jurídico y psicológico», explica Soto. El número de teléfono estará siempre visible en las casetas de calle Santiago y Moreras. Además, para facilitar la difusión de este teléfono, se han impreso 5.000 tarjetas que se distribuirán tanto en ambas casetas como en otros puntos de gran afluencia de público como pueden ser la Feria de Día, la Feria de Folklore y Gastronomía, el récord Guiness... para que «cualquier persona la pueda llevar en el bolsillo».

Tanto los establecimientos hosteleros como los comercios colocarán de forma visible la imagen de la campaña, y distribuirán material promocional entre sus clientes. La principal novedad será la colocación de pegatinas que «ocupan muy poco espacio» en los escaparates de las tiendas y en los establecimientos de hostelería que participan en el tapeo de interior, con la imagen de la campaña y la frase: 'Este establecimiento defiende una ciudad libre de agresiones sexistas'.

En las casetas de la Feria de Día se colocará el cartel de la campaña y el personal que las atiende llevará en su indumentaria el logotipo de la campaña 'Solo sí es sí'. También en las casetas de la Feria de Folklore y Gastronomía, ubicadas en el aparcamiento del estadio José Zorrilla donde se colocarán de forma visible los carteles de la campaña. Asimismo, durante la semana de Ferias, los autobuses urbanos de Valladolid llevarán en la parte delantera el mensaje 'Solo sí es sí'.

Por toda la ciudad, y a partir del día 3 de septiembre, la imagen de la campaña se podrá ver en los 'muppis' informativos, que este año han aumentado su número. Y, un año más, en el Monasterio de San Benito, donde tiene su sede la Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad, se colocará una lona con la imagen de la campaña y en la que aparecerán todos los colaboradores.

Para difundir la campaña, se ha elaborado diverso material, el cual se distribuirá ante toda la ciudadanía. De esta forma, por parte de la Concejalía, se distribuirán en los Centros Cívicos, Bibliotecas, Mercados municipales, carpas de Moreras y Calle Santiago y otros lugares carteles, octavillas con el 'Decálogo de comportamiento igualitario' y guías informativas con consejos de actuación, teléfonos y recursos para actuar en caso de agresiones sexistas.

Además, se contará con 30.000 pulseras moradas de silicona con el lema 'Valladolid libre de agresiones sexistas'. También se distribuirán abanicos y mochilas. Para dar más visibilidad a la campaña y como novedad este año, se han realizado gorras con la imagen de la campaña.

En la distribución de este material participarán todos los colaboradores de la campaña quienes tendrán un papel destacado las peñas y, tanto en el desfile como en el récord Guiness, repartirán un buen número de pulseras, gorras, etc. También en el récord Guiness se instalará un punto informativo de la campaña.

Además, «se ha realizado un esfuerzo especial para hacer llegar la campaña a los jóvenes», gracias a la atribución de las competencias en materia de juventud a la Concejalía de Igualdad. Para ello, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Valladolid, se ha elaborado un vídeo promocional de la campaña que se difundirá en redes sociales y que se proyectará al inicio de los conciertos para los jóvenes en las Moreras. Asimismo, el miércoles 11 de septiembre el Consejo de la Juventud de Valladolid, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, instalará un punto violeta en el parque de la Rosaleda, en el que se realizarán actividades y juegos con una finalidad de sensibilización y concienciación, así como un taller de defensa personal femenina.

Finalmente, al inicio de todos los conciertos de la Plaza Mayor, al igual que en los de Moreras, se proyectará en las pantallas la imagen de la campaña con el lema 'Solo sí es sí', y algunos de los artistas harán ver su compromiso con esta causa.

La concejala ha concluido que el Ayuntamiento de Valladolid «refuerza su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y con la lucha contra la violencia de género, para que todas y todos podamos disfrutar de unas Ferias y Fiestas libres de violencia machista».