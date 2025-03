Una avería inutiliza desde hace una semana el ascensor de la ladera norte de Parquesol

El cartel que informa del incidente está en el suelo, pero el aviso es claro. «Ascensor fuera de servicio. Disculpe las molestias». El papel está ... al lado del elevador de la ladera norte de Parquesol y el mensaje se colocó ahí, al menos, hace una semana, cuando el servicio dejó de funcionar. El motivo se encuentra en una pieza de la cadena del ascensor, que se rompió y que ha dejado sin servicio a los 21.366 vecinos que utilizaron el funicular este mes de febrero -11.762 para subir y 9.604 para bajar-, y que ya cuenta con 44.377 usos en lo que va de 2025. El ascensor de la ladera norte es, de hecho, el segundo con más uso de todo Valladolid, solo superado por otro del barrio de Parquesol, el que se ubica en la ladera este y que, también durante el mes pasado, se utilizó por 25.555 personas. Mientras, en el lado del estadio, el elevador permanecerá sin servicio a la espera de que la pieza defectuosa se traiga y se pueda reparar el mecanismo.

Sin servicio, como informa también el cartel luminoso de la puerta, sí que funcionan las escaleras mecánicas, que permanecen en sentido de subida, el trayecto más costoso para los peatones, y también el más utilizado cuando toda la maquinaria de esta ladera está a pleno rendimiento. Las escaleras siempre están operativas para subir a Parquesol, a excepción de los días de fútbol en Zorrilla, cuando se cambia el sentido para que los aficionados bajen al estadio. Pero de vuelta a los datos, hasta 22.278 personas han utilizado en febrero la escalinata, el 81% lo hizo para subir al barrio, mientras que el resto lo utilizó para el trayecto de bajada (solo activo cuando hay partido). Si se suman los usos del elevador y de las escaleras, el servicio de la ladera norte es el que más se utiliza en toda la ciudad, y sumó 43.644 usos en febrero, según los datos de Movasa.

El ascensor de la ladera norte cerró 2024 como el elevador con el más usuarios en toda la ciudad, fueron 155.012, y desde que se puso en funcionamiento en 2023 los usos ascienden hasta los 278.953. Por el momento, el ascensor permanecerá inactivo hasta que se reciba la pieza de la cadena estropeada. Cuando llegue se procederá a la reparación del funicular, algo para lo que todavía no hay una fecha definida. Algo que sí confirman fuentes municipales es que la reparación no tendrá ningún coste. «Todavía está en garantía y no supondrá ningún desembolso para el Ayuntamiento», apuntan las mismas fuentes.

Valladolid cuenta con siete ascensores urbanos activos, después de que este miércoles se estrenara el último, en Pilarica. A la espera de concretar los datos del nuevo, el resto de los elevadores de la capital sumaron en febrero de 2025 un total de 92.973 trayectos, la mayor parte de estos en los dos de Parquesol. El resto de los usuarios se reparten entre los tres ascensores de San Isidro, que suman 5.933 usos. De estos trayectos, 2.660 se concretan en el de la calle Ánade -1.290 para subir y 1.370 para bajar-, 1.295 en la calle Oriol -775 para subir y 520 para bajar- y 1.978 en Estornino -842 para subir y 1.136 para bajar-. Mientras, en la vía Estación, el ascensor del paso inferior de Panaderos se ha utilizado en 8.992 ocasiones, 5.679 en trayectos de subida y 3.313 en el de bajada.