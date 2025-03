La guerra contra las raíces obliga a cortar otros 73 árboles en barrio España

Los tocones que asoman de los alcorques ya son 42 y hay al menos otros siete árboles que han desaparecido por completo. Cuando la actuación ... termine, el número total de ejemplares talados ascenderá hasta los 73. Es otro episodio más de la guerra contra las raíces en barrio España, esta vez en la calle Valle de Arán. Desde hace unos días, los operarios han comenzado con la tala de todos los árboles situados en la acera derecha de la vía, en sentido al paseo del Cauce. Sobre el total, más de la mitad ya se han cortado. «Es una actuación enmarcada dentro del plan director del arbolado de 2021 y concretado en la tercera fase del mismo», explica el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. El motivo es ese, pero también las raíces. «Y cumplir con la normativa de accesibilidad».

Frente a las palabras del responsable del área, las de los vecinos. «Nadie nos ha comunicado nada. Nos levantamos un día y vimos que estaban talando, pero no tenemos ningún motivo, solo sabemos que se va a arreglar toda la acera», asegura Javier Alcántara, presidente de la asociación Unión Esgueva y portavoz vecinal. Hace unos días, él mismo lamentaba la tala de otros quince ejemplares en el paseo del Cauce. «Es una pena, pero es cierto que las raíces tenían levantadas las aceras», reconocía entonces. Pero en Valle de Arán, su opinión no es la misma. «Hay una distancia suficiente para que caminen los peatones y la acera no estaba en mal estado. De hecho en el único tramo donde las raíces sí han afectado al pavimento, no se ha talado nada». El portavoz se refiere a un ejemplar de grandes dimensiones junto al centro de artesanía de Castilla y León que ha levantado varias baldosas.

Ampliar Los operarios trabajan en la reurbanización de la vía. Carlos Espeso

Sobre esa zona trabajan los operarios, quienes pasarán a la otra acera en los próximos días, para acometer la reurbanización a lo largo de unos 600 metros que no afectará a los árboles. En este lado, ubicado junto a varias casas molineras, los trabajos se centrarán, explica el edil, en la instalación de parterres corridos para los otros tantos ejemplares que ahí se ubican, sin que se vaya a proceder a su tala. Sobre los 73 que se han talado, Pellitero confirma que se plantarán «el mismo número o más», en los jardines colindantes con Valle de Arán.

«Cuando se hace una intervención de estas características se estudia cada árbol y también hay ejemplares que se debían eliminar porque no crecían y estaban enfermos», añade. Por su parte, desde la asociación vecinal apuntan a que se han vivido problemas puntuales con la presencia de los árboles que quedarán intactos tras las obras. «Las raíces habían producido algunos daños en tuberías y conexiones con las viviendas, pero son situaciones que se subsanaron sin necesidad de talar».

Mientras, a escasos metros de la calle Valle de Arán, en el paseo del Cauce, los operarios cortaron a principios de mes quince árboles, también dentro de la guerra contra los daños causados por las raíces. Se hizo en la margen derecha de la Esgueva, entre Valle de Arán y Serranía de Ronda, donde la tala ha conllevado la modificación del diseño de la calle para habilitar parterres corridos, como se hará en Valle de Arán. Retiradas las raíces y los tocones de los ejemplares cortados, los operarios han completado la reurbanización de la acera situada junto a las casas molineras. En la otra acera, la del río, se han salvado los árboles y se han modificado los límites peatonales, donde no se tocarán los ejemplares. «Durante las últimas semanas se han producido varios episodios de talas similares, porque se aprovecha la temporada de otoño e invierno para hacerlo, pero esta será el último», asegura el concejal.

Ampliar Los trabajos en el paseo del Cauce, donde se ha completado la urbanización de la acera y se ha preparado un parterre corrido para los árboles. El Norte

En el tramo afectado del paseo del Cauce también se ha retirado una escalinata que daba acceso a un paso peatonal junto al río y se ha procedido a levantar toda la vegetación con el objetivo de crear este alcorque corrido. La obra mantiene cortado el tráfico desde el 30 de enero el paseo entre las calles Bergantios y Serranía de Ronda, con la previsión de que permanezca clausurada hasta finales de mes.

Camino del Cementerio

Las actuaciones de tala de árboles se han sucedido en las últimas semanas en la capital, sobre todo en el barrio España y también en el entorno del barrio Belén. Uno de los últimos casos está en el Camino del Cementerio, donde se talaron treinta ejemplares en el entorno al recién estrenado centro de salud de La Magdalena. Esta actuación acarreó protestas por parte de los vecinos del barrio, que salieron a la calle para criticar la tala y acusar al Ayuntamiento de no haber buscado otra solución. Aquí, el motivo de la tala fue mejorar los accesos al ambulatorio, mientras que se respetaron los ejemplares que permanecen en la acera contraria.

Tras la inauguración del centro de salud, la urbanización de la acera se ha hecho rápida y ya muestra su imagen definitiva, con la ampliación del espacio peatonal en detrimento de los árboles talados. Antes, los ejemplares apenas dejaban cuatro baldosas para el paso de los viandantes por la acera, que estaba encajada entre la carretera, un carril bici y las vallas que ocultan un solar vacío, además de los citados árboles y bancos.