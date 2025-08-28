Arcos luminosos, pantallas, amplia fachada...Así luce la ampliación de Sfera en la calle Santiago

Sfera reabre su tienda en pleno centro de Valladolid con un concepto del espacio «moderno e innovador» que sitúa a este comercio vallisoletano en uno ... de los más estratégicos entre toda su red de establecimientos del país. Tres meses de laboriosos trabajos sobre el espacio existente hasta entonces para sumarlo al local contiguo significan una renovación de la marca en la calle Santiago que precisamente no pasa desapercibida, con una amplia fachada que invita a acceder a esta tienda que, según fuentes de la propia compañía, es «top de facturación en España». A partir de aquí, secciones y espacios enmarcados en luminosos arcos además de paneles y pantallas para mostrar los productos de una u otra manera acorde a los estándares.

El nuevo espacio de moda de hombre, mujer y niños muestra una reforma integral modernizando tanto la tienda como en el entorno comercial del tramo medio de la calle de Santiago. Las obras obedecen a un replanteamiento de la tienda donde desde este jueves superará los 700 metros cuadrados de venta donde la atención personalizada es otra de las características de esta firma internacional de moda de El Corte Inglés. Una compañía que considera la capital vallisoletana como «fundamental» en su devenir diario con espacios en el propio centro comercial del paseo de Zorrilla y en Hipercor Monasterio además del ahora estrenado.

Imágenes de cómo ha quedado la reforma y ampliación en Sfera. Rodrigo Jiménez

La tienda destaca por sus espacios y amplitud desde la propia entrada haciendo más «atractiva, sugerente y cómoda» las compras de los clientes donde ahora se expone la nueva colección de otoño e invierno y donde entre las novedades de este espacio es que se ha conseguido dar mayor visibilidad al espacio dedicado al público masculino. Alrededor de 120 metros cuadrados son los conseguidos con la incorporación de la tienda anexa de cosmética que se mudó hace más de un año a otro local de la calle Santiago. Asimismo, al ampliar los accesos que redundan en una mejor circulación interna de las personas, también se ha añadido a la tienda el anterior pasillo de emergencia consiguiendo una mejor experiencia de compra.

El Corte Inglés considera a Valladolid como «ciudad estratégica» tanto en ventas como en sus políticas de implantación reconociendo que esta renovación -la décima en el país con la imagen renovada- ayudará a una mejor fidelidad y confianza de los clientes con la moda de Sfera «en una ubicación única e inmejorable». Así, con el comienzo de la campaña, al cierre del verano pero con la vista puesta en el último tramo del año y las ventas navideñas, «tenía que ser ahora cuando abriésemos nuestro nuevo concepto de tienda donde se da empleo a una veintena de personas y con la intención de seguir aumentando este número».