Reapertura de Sfera en la calle Santiago este jueves.

Reapertura de Sfera en la calle Santiago este jueves. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Arcos luminosos, pantallas, amplia fachada...Así luce la ampliación de Sfera en la calle Santiago

La marca de moda reabre con 20 empleados y un nuevo concepto de diseño estratégico la tienda «top de facturación» de todo el país

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:16

Sfera reabre su tienda en pleno centro de Valladolid con un concepto del espacio «moderno e innovador» que sitúa a este comercio vallisoletano en uno ... de los más estratégicos entre toda su red de establecimientos del país. Tres meses de laboriosos trabajos sobre el espacio existente hasta entonces para sumarlo al local contiguo significan una renovación de la marca en la calle Santiago que precisamente no pasa desapercibida, con una amplia fachada que invita a acceder a esta tienda que, según fuentes de la propia compañía, es «top de facturación en España». A partir de aquí, secciones y espacios enmarcados en luminosos arcos además de paneles y pantallas para mostrar los productos de una u otra manera acorde a los estándares.

