El alegato de Lucía Pombo a favor de Valladolid: «Me vendría a vivir aquí»

Su mensaje pudo llegar a un público superior al de la población de dos ciudades como Valladolid. Lucía Pombo, la mayor de las tres mediáticas ... hermanas, visitó este lunes la ciudad y, como buena influencer -en Instagram atesora 624.000 seguidores-, dio muestra de ello en redes sociales. Viajó junto a su pareja, Álvaro López Huerta, desde «el pueblo», como lo llaman (la familia tiene una casa en la localidad segoviana de Adrados), hasta la capital vallisoletana para disfrutar de la gastronomía y del turismo, a tenor de lo publicado.

«Me encanta Valladolid», acotaba en sus redes sociales la pareja de la piloto comercial, que también tiene una extensa legión de seguidores en Instagram: 284.000. Ambos compartieron y recomendaron en sus 'stories' clásicos de la gastronomía vallisoletana como las croquetas de El Corcho o los 'navideños' de Jero. Hicieron su última parada en Los Zagales, donde se sorprendieron de sus populares trampantojos. «Mi mejor plan. Comida rica y mi Álvaros. La bolsa se podía comer, no estoy loca», escribía Lucía Pombo.

Más tarde, compartió un vídeo caminando por la calle Santiago en el que hizo un auténtico alegato sobre Valladolid y su calidad de vida, hasta el punto que admitió que, de no ser por su familia, estaría encantada de trasladar su residencia a la capital vallisoletana. «Estamos de paseo por Valladolid y le decía a Álvaro que, si no viviéramos en Madrid, que es mi ciudad número uno de España, seguramente por practicidad, porque está cerca de Madrid, tiene tren, está muy bien comunicada, por su gente, por cómo se come... Por todo, yo creo que me vendría a vivir a Valladolid», explicaba la joven. «Y porque está muy cerca del pueblo», añadía el marido.

Se casaron en Segovia

Que a la mediática familia Pombo les encanta Castilla y León no es ningún secreto. Al contrario. Cada vez que pisan suelo castellano y leonés, plasman su visita en redes sociales. Sin ir más lejos, el clan prácticamente al completo pasó el fin de semana en Adrados, donde es habitual verles, e hicieron parada en otros puntos de la provincia de Segovia como Hontalbilla.

De hecho, Lucía Pombo y Álvaro López se casaron en junio de 2022 en el Castillo de Condado de Castilnovo, una pequeña localidad en el nordeste de Segovia en cuya fortaleza de estilo gótico-mudéjar se hospedó Juana la Loca.