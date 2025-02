Convencer a reticentes al cribado del cáncer de colon, próximo objetivo de la AECC en Valladolid

La rueda no para de girar en la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid que afronta el día mundial contra la enfermedad este 2025 fijando objetivos para los próximos meses, entre los que destaca una campaña intensa para convencer a los reticentes a participar ... en el cribado para la detección precoz del cáncer de colon. Así lo avanzó este lunes Luisa Lobete, gerente de la asociación en la provincia, en un encuentro promovido por la Diputación que reunió a alcaldes y delegados de la AECC en las localidades vallisoletanas.

Lobete explicó que la respuesta de los vallisoletanos cuando llega la carta de la Consejería de Sanidad con la invitación a acercarse al centro de salud y llevar una muestra para comprobar si hay restos de sangre en la heces (nada invasiva) es bastante mejorable. «Solamente participan aquí entre un 43% y un 45% y es el cáncer que mejor se puede prevenir», precisó. Si se detecta sangre oculta, una colonoscopia permite comprobar a qué se debe y extirpar pequeños pólipos que pueden con el tiempo virar a tumores malignos. No hay excusa para obviar el cribado. Ese será un mensaje que los vallisoletanos escucharán reiteradamente durante las próximas semanas.

El encuentro sirvió a los responsables de la AECC en Valladolid para dar cifras de gestión, desde las más de 2.000 personas a las que han prestado apoyo en 2024 a los 3,6 millones que prevén gestionar en 2025, presupuesto en el que tienen un peso nuclear los 15.326 socios que abonan una media de 133 euros al año. Solamente el 6% de la dotación anual procede de subvenciones.

Ampliar Delegados de la AECC de Valladolid y alcaldes y diputados de la provincia. Alberto Mingueza

Cerró el acto la actriz y dramaturga Paloma Mozo, que ha superado un cáncer de mama. Bajo su ropa es visible el hueco que dejó la mastectomía del pecho derecho desde que decidió no utilizar prótesis. «Era como si tuviera una necesidad de esconderlo y me di cuenta de que me estaba haciendo daño, me hacía mal», explicó la impulsora de un proyecto artístico que abarca desde la fotografía, al cine, la pintura o el teatro, bautizado como 'Las chicas del cancán' y que persigue derribar tabúes sobre el cáncer de mama y las cicatrices físicas y emocionales que las personas tratadas incorporan a su vida.

Mozo acercó a los asistentes un monólogo, creado para ella por María Comín, en el que defendió el valor de «repararse» cada vez que hay una «quiebra» vital, como puede suponer la de afrontar un cáncer. Sin esconderse, porque «lo que una vez fue dañado, puede ser reparado» y esas grietas se cierran con «aceptación, amor propio y compresión profunda de que no hay nada que ocultar». Unas cicatrices que «cuentan algo sobre quienes somos y lo que hemos vivido», que hay que 'naturalizar' sin someterse a las «expectativas de los demás», aceptando el cáncer como una parte de la vida que cada persona atraviesa como puede, con sus días buenos y sus día malos. Eso subrayó Paloma Mozo ante un auditorio con muchas personas que entendían desde la experiencia propia lo que relataba. Un camino a transitar con apoyo de las personas cercanas, pero «comprendiendo que ni ellos ni yo tenemos que ser siempre fuertes», con la «autenticidad» que implican esas cicatrices.

Fue muy aplaudida la actriz, en un acto que abrieron el presidente provincial de la AECC, Artemio Domínguez, y el de la Diputación, Conrado Íscar. El primero puso el foco en el trabajo que hace la asociación para promover la equidad en el trato a pacientes y familiares con independencia del lugar de residencia. De las más de 2.000 personas a las que han prestado apoyo en 2024, hay 642 que viven en pueblos a los que se han acercado los profesionales y voluntarios de la AECC. Y hay 12 rutas de autobús que con el respaldo de la Diputación trasladan al Río Hortega y al Hospital de Medina a mujeres de la provincia que tienen cita para las mamografías de control preventivo.

Íscar destacó la labor que llevan a cabo las delegadas y delegados de la AECC en el medio rural y los dos presidentes apostaron por la necesidad de seguir investigando. «A más investigación, más vida», recalcó el presidente de la Diputación de Valladolid.