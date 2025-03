El acusado de reventar la mandíbula a un joven: «Solo di un puñetazo a la pared»

Dos versiones sobre una pelea son las que se han escuchado este martes en la Audiencia de Valladolid por el juicio contra Juan José de ... los Santos por propinar rodillazos y patadas a Guillermo Álvarez durante una noche de fiesta, la del 30 de abril de 2023, en la zona cercana a las bodegas en Cabezón de Pisuerga. Dos versiones que se enfrentan entre lo que relatan la víctima y sus amigos, y los testimonios del acusado y sus amigos, si bien, entre estos últimos, según ha apuntado el presidente del tribunal, este estuvo a punto de deducir testimonio falso respecto a una de las declarantes.

El relato de esa agresión, en la que la víctima precisó de intervención quirúrgica, además de unas secuelas estéticas que mostró a las partes este martes, la ha iniciado en sala un amigo del agredido. Su relato, antes de los golpes más violentos, lo centró en lo que podía haber sido el origen de la pelea. «Me choqué fortuitamente con uno de sus amigos (del acusado) y se cayó algo de la copa en su ropa. Le pedí perdón y empezó a agredir. Me fui corriendo, pero me dio otra patada en las costillas y me tiró al suelo. Desde el suelo le pedía perdón y es cuando aparece Guillermo», ha declarado este martes un amigo de la víctima.

En esa primera agresión apareció Guillermo con «la intención de separar a mi amigo», ha apuntado el agredido. «Pasó de golpear a él a mí. Daba puñetazos a diestro y siniestro. Me cubría como podía», ha añadido.

A esa primera, al parecer, le siguió una segunda escasos minutos después, cuando ya se había disuelto la primera. Con los dos grupos separados, según relata la fiscal y el grupo de la víctima, Juan José inició una carrera «sorpresiva» y se centró en golpear a Guillermo. Entre los golpes, un rodillazo que impactó en la cara. «Saltó como los porteros de fútbol», ha agregado otro amigo de Guillermo. «Se debió obsesionar con él», ha continuado este mismo testigo.

Versiones contrapuestas

Una versión que contradice a lo expuesto por el acusado y cuatro testigos, entre ellos la que era la pareja de Juan José el día de los hechos, propuestos para declarar este mismo martes por parte de la defensa. Sus declaraciones fueron admitidas y en las mismas, los amigos del acusado han recalcado lo que posteriormente ha afirmado el acusado. «Estaba con mi amigo. Dos personas se chocaron con mi amigo y fui. Uno de ellos me dijo que me iba a arrancar la cabeza, me enfadé y solo di un golpe a la pared», ha declarado el acusado a preguntas de su letrado.

Ese puñetazo a una pared continuó, según la versión de la defensa, con un lavado de la mano, si bien han afirmado que Juan José no volvió a la pelea en la que Guillermo recibió los golpes en la cara. «Iba corriendo para volver al grupo, me tropecé con algo y me hice daño en la rodilla y en el hombro. Caí de bruces. No me podía mover y a los cinco minutos ya estaba en casa», ha concluido el acusado, en una versión corroborada por cuatro de sus cuatro amigos.

Por estos hechos, Juan José de los Santos, en prisión por otros hechos ajenos a este procedimiento, se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de privación de libertad, además de indemnizar con casi 20.000 euros a la víctima. A esa petición se ha adherido la acusación particular. Por su parte, la defensa del acusado pide la absolución al considerar que su cliente no fue el autor de los golpes que mandaron a Guillermo al Río Hortega.

Por último, la forense ha hecho hincapié en que las heridas sufridas por Guillermo son compatibles con un fuerte golpe en la cara.