El 72.818 lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional a Valladolid El número ha sido consignado en el despacho receptor de caño Argales

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

El 72.818 llevó ayer jueves parte del segundo premio de la Lotería Nacional, agraciado con 60.000 euros a la serie, hasta la ciudad de Valladolid, donde se vendió al menos un décimo en el despacho receptor número 85525, situado en la plaza del Caño Argales, número cinco, según informaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie, correspondió al 63.611. El reintegro recayó en los números, uno, dos y cero.

Temas

Loterías y Apuestas del Estado