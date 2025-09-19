El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 72.818 lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional a Valladolid

El número ha sido consignado en el despacho receptor de caño Argales

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

El 72.818 llevó ayer jueves parte del segundo premio de la Lotería Nacional, agraciado con 60.000 euros a la serie, hasta la ciudad de Valladolid, donde se vendió al menos un décimo en el despacho receptor número 85525, situado en la plaza del Caño Argales, número cinco, según informaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie, correspondió al 63.611. El reintegro recayó en los números, uno, dos y cero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  3. 3

    La inesperada despedida de Iván
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  6. 6

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  7. 7 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  8. 8

    María Luisa Sicilia, 60 años peinando ilusiones
  9. 9

    El Cuatro de Marzo recupera 85 aparcamientos y estrena reurbanización sin pasos de cebra en un entorno escolar
  10. 10

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 72.818 lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional a Valladolid

El 72.818 lleva parte del segundo premio de la Lotería Nacional a Valladolid