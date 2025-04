129.853 vallisoletanos marcaron la 'X' de la Iglesia en la declaración de la renta

El Norte Valladolid Miércoles, 2 de abril 2025, 14:16 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

Sin coste para el contribuyente, pero una ayuda que está cerca de las necesidades. Así impulsaron este miércoles la campaña 'Línea 105 Xtantos' desde la Archidiócesis de Valladolid, quienes animaron a la sociedad a marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, la cual representó el pasado año unas 129.853 declaraciones (42,4% del total), y una asignación de 5.421.492 euros en la provincia.

El vicario general de la Archidiócesis, Jesús Fernández Lubiano, trasladó que el marcaje de esta casilla no provoca cambios en los importes del declarante, tanto a pagar como a devolver, dado que el contribuyente decide, de esa forma, que se destine el 0,7% de sus impuestos a la labor de la Iglesia, es decir, un importe que sirve para mantener templos y patrimonio, además de luchar contra la pobreza y atender a migrantes o enfermos, entre otras acciones.

Dejó claro que esta ayuda, que es perfectamente compatible con la de fines sociales, donde también se benefician entidades como Cáritas, «está más cerca de lo que se piensa», una realidad que quedó patente durante la grabación de la campaña específica, pese a que, por norma general, «no siempre se vea». Así, Valladolid acogió parte del recorrido de esa campaña cimentada en forma de línea de autobús, la 105, en simbología con la casilla de la declaración de la renta.

A dicho transporte subieron 15 viajeros, algunos de ellos alejados al ámbito de la Iglesia, el cual realizó cinco paradas en Valladolid, como son el Centro de Día para personas sin hogar de Cáritas, varias parroquias, entre ellas una rural, así como el Centro Diocesano de Espiritualidades. Todo ello para que esos viajeros y la ciudadanía en general pueda conocer de primera mano la labor que se lleva a cabo con dicha asignación, apuntó Lubiano.

En ese sentido, el ecónomo de la Archidiócesis de Valladolid, Óscar Agüera, recordó que las 129.853 declaraciones que han marcado la casilla 105 en la provincia de Valladolid en la campaña de 2024 (IRPF 2023), con una asignación de 5.421.492 euros, supusieron un aumento con las contabilizadas en la pasada campaña, al ascender en 3.623 declaraciones y una subida de la asignación en unos 447.884 euros.

Detalló que desde la pandemia se ha observado como las cifras aumentan de manera progresiva, dado que en el año 2022 se presentaron en Valladolid un total de 123.627 declaraciones y una aportación aproximada de 4,5 millones, dato económico que ha subido en torno a un millón, lo que significa que la población «valora positivamente la acción de la Iglesia en el campo social y espiritual».

No obstante, detalló que ese dinero no llega directamente a la propia Archidiócesis, sino que va a parar a un fondo común de la Conferencia Episcopal y es ella la que se encarga de repartirlo a través de un «mecanismo de solidaridad interdiocesano». Es decir, hay diócesis que por su tamaño o por la tipología de su población, que pueden tener menores ingresos, no podrían hacer frente a todos sus fines sin que el resto de diócesis colaborasen, aseveró en compañía del delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, José Colinas.

