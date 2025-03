La Iglesia católica elige Valladolid para su campaña de la X en la declaración de la renta

«Cuando marcas la X de la Iglesia, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas», dice una voz en off mientras en la ... imagen se ve un autobús urbano que se acerca a una marquesina. Varias personas se suben al vehículo en esa parada ubicada en la calle Rondilla de Santa Teresa. Comienza una ruta piloto que se ha estrenado en Valladolid, que tendrá réplica con otros sesenta itinerarios en varias ciudades y que este viernes se ha convertido en la imagen con la que la Iglesia católica anima a marcar su casilla en los impresos de la declaración de la renta. Valladolid como escenario de la campaña lanzada para toda España. Valladolid como el primer destino de la línea 105, con la que la Iglesia quiere mostrar aquellas acciones solidarias y asistenciales que llevan a cabo con la asignación tributaria que reciben de los contribuyentes que marcan la casilla 105 de su declaración.

Ocho mujeres vallisoletanas y siete hombres, con edades entre los 19 y los 64 años, han sido los primeros participantes en esta ruta, según informa la Conferencia Episcopal. Con Nora a los mandos del autobús, han recorrido varios centros sociales de la Iglesia en la capital y la provincia para conocer sus programas.

La primera parada se produce en los pisos para migrantes en situación irregular que se gestionan a partir de la parroquia de Nuestra Señora de La Merced (en La Victoria). «Nosotros aquí les ayudamos a tener una nueva vida, una nueva oportunidad. En la puerta de sus habitaciones hay un cartel con sus nombres, y cuando están listos para salir de aquí, los ponemos en una pared para recordarles siempre», asegura en el vídeo Susana Mozo, educadora social, quien añade que la mayoría llega sin conocer el idioma. Los alojados son, en su mayoría, musulmanes. «No distinguimos entre religiones».

La segunda parada está en la parroquia de San Fernando (en la calle Amor de Dios), donde se celebran varios programas de acompañamiento a mayores, para mitigar la soledad, sobre todo, de las personas que viven sin compañía, especialmente viudas.

Imágenes de la campaña rodada en Valladolid. El Norte 1 /

El recorrido continúa en un centro de acogida de Cáritas para personas sin hogar. «Muchos de ellos tienen pocas cosas y todo lo que tienen cabe aquí, en una maleta», explican los responsables de acogida y colaboradores de estas instalaciones, entre los que se encuentran Alberto, trabajador social, y Younes, voluntario en la lavandería. Hay una cuarta estación en el centro de espiritualidad del Corazón de Jesús, «donde se ofrece formación cristiana y la oportunidad de conectar con Dios sin el ajetreo diario». «Hay personas que llegan a esta casa con su corazón herido y salen con el alma llena y el corazón deseoso de amar a los demás», aseguran.

La última parada está en Villarmentero, donde se ensalza la labor de las parroquias rurales. «Cerca de las grandes ciudades existen pueblos casi vacíos. Por eso la parroquia es un centro donde se vive la fe y se comparte la vida. La parroquia mantiene unido al pueblo», asegura el sacerdote de la localidad, Goyo Casado, en el vídeo central de esta campaña, rodado entre el 18 y el 20 de febrero, y que ha servido además de inspiración para iniciativas similares en otras ciudades.

La Iglesia Católica ha habilitado un página web linea105xtantos.es en la que los interesados pueden apuntarse para hacer recorridos en otras diócesis (no se va a repetir en Valladolid, por lo que ya no está aquí disponible esa opción). Cada diócesis contactará después con los elegidos, un máximo de 15 personas por ruta, para comunicarles el día, la hora y el punto de encuentro para la visita (entre los meses de abril y junio). «También cada diócesis diseñará el formato, en autobús o a pie, y los días de ruta en función de sus posibilidades, aunque todas tendrán en común mostrar cómo las parroquias y comunidades cristianas viven al servicio de los demás».

Esta campaña con origen en Valladolid y lanzada este viernes se prolongará hasta el 30 de junio (cuando concluye el plazo para presentar la declaración de la renta). La Iglesia Católica ha invertido tres millones de euros en esta iniciativa, «lo que supone el 0,78% de la cantidad recaudada en la campaña del año anterior». Con ellos, se financiará la presencia en spots de radio, televisión y formatos digitales, así como «redes sociales y soportes religiosos». Durante la Semana Santa, la publicidad «se acentuará en el exterior, principalmente en circuitos de Renfe y en los aeropuertos».

El objetivo de estas rutas es «cambiar la visión de las personas críticas con la Iglesia, para enseñar el impacto que tiene marcar la x de la Iglesia», explicó monseñor Vicente Rebollo, obispo responsable del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, así como José María Albalad, su director. Entre esas personas que han descubierto una nueva mirada, asegura una nota de prensa de la Conferencia Episcopal, se encuentra Elsa Nin, una de las participantes en la ruta celebrada en Valladolid. «No sabía que la Iglesia ayudara en tantos sitios y a través de tantos tipos de ayudas a diferentes colectivos». Otros compañeros de viaje también compartieron su visión de la experiencia. «Yo vivo en este barrio y no tenía ni idea de lo que se hace aquí», apuntó Javier San José. «Desde ahora, me he propuesto además ir a preguntar cómo puedo colaborar un poquito con ellos, porque la verdad es que me ha llegado», concluye Evangelina Pinilla.