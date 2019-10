Yves Saint Laurent lanza una línea de preservativos de lujo La marca explica que quiere crear conciencia social sobre la salud sexual EL NORTE Lunes, 14 octubre 2019, 12:05

No es la primera vez que Yves Saint Laurent lanza una campaña para concienciar sobre el sexo seguro. La colección de Otoño/Invierno 2019 de la firma incluye una camiseta blanca estampada en negro con la frase 'Debbie says use condoms' ('Debbie dice que hay que usar condones'). ¿Su precio? 380 euros. Ahora la marca ha decidido dar un paso más y ha lanzado al mercado preservativos. La unidad, a dos euros. Sólo a la venta en las 'concept stores' Saint Laurent RiverDroite en París y Los Ángeles.

Bajo un mensaje de protección segura y consensuada de las razones sexuales, el director creativo de la firma, Anthony Vaccarello, presentó los preservativos en Instagram. Con envoltorios de diferentes diseños, desde el 'animal print' hasta el dorado, pasando por corazones o pequeños signos geométricos.