Se vende ropa: 'apps' para revolucionar tu armario Camisas y prendas en un guardarropa. / Fotolia Las aplicaciones para comprar y vender prendas de segunda mano o saber de dónde es esa camiseta ya están aquí CLARA RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ Jueves, 17 octubre 2019, 07:20

Renovar el armario cuando cambia el tiempo es una tentación que puede asaltar a más de una y uno pero, ¿qué hacer si hay mucho de lo que deshacerse y poco dinero para pagar 'fichajes' nuevos? Además, ¿es necesario consumir cuando realmente se posee ropa que ponerse? La preocupación no es nueva, y cabe revisar los hábitos de consumo y sostenibilidad, incluso, de estrenar modelito muy a menudo. Ante esto, Internet ha dado con una solución: comprar y vender ropa de segunda mano a través de aplicaciones.

Su funcionamiento es simple. El que vende sube una fotografía del artículo con una breve descripción y pone un precio, y los interesados le envían un mensaje si quieren comprarlo. No obstante, hay variaciones. Aquí un breve resumen de las 'apps'para hacerse y deshacerse de ropa .

E-bay

E-bay siempre ha sido una página pionera en la compraventa; nació en 1995, así que puede preciarse de su veteranía, pero dedica a la venta de moda únicamente una pestaña de todos los artículos que mueve su negocio y los artículos usados son tan solo una parte de esta sección.

Etiqueta el estado del artículo, nuevo o usado. Destaca su opción a la subasta electrónica, con la que los interesados pueden pujar por el ítem, además de las formas más convencionales del anuncio clasificado y el precio fijo del '¡cómpralo ya!'. Permite que el vendedor escoja el sistema de pagos, pero apuesta principalmente por Pay-Pal.

Wallapop

La aplicación por excelencia de la compraventa entre particulares. Le pasa un poco como a E-bay, no solo vende ropa, pero tiene una amplia base de usuarios y resulta fácil de usar, pues se sirve de la ubicación aproximada del dispositivo para mostrar compras y ventas cercanas al usuario. Ojo con el GPS, mejor dar pocos datos personales.

Un punto positivo para los que desconfían de transferencias es que a menudo puedes negociar el precio con el otro particular y hacer los pagos en mano, al estar en 'tu área'. ¿Lo malo? Las posibilidades específicas para el mundo de la moda son limitadas.

Chicfy

Se puso de moda gracias a una llamativa campaña de publicidad (el anuncio aquel de 'chic para ti, chic para mí...') y su acierto es su gran versatilidad. Consta de varios tipos de filtros: por talla, por marca, por estado del ítem... También agrupa contenidos por colecciones. Los usuarios pueden puntuarse unos a otros en función de la satisfacción con las compras.

Además, tiene otras funcionalidades, como las 'fiestas', que consisten en la programación de un evento de dos horas en tiempo real en el que se compran y venden artículos de una temática concreta, por ejemplo de estilo 'hippie', de una marca en particular o solo de un tipo artículo, pongamos por caso vestidos. Para estas 'fiestas' algunos usuarios seleccionan unos días antes los artículos que estarán disponibles.

Hace los intercambios a través de Correos o a través de la empresa de transportes Nacex. Para ello, los usuarios que venden tienen que depositar el objeto en unas oficinas o programar la recogida en el domicilio en una franja horaria, respectivamente. Se cobra mediante transferencia bancaria: Chicfy realiza el ingreso de lo vendido de cada mes el día 10 del mes siguiente.

La empresa se lleva una comisión del 5% sobre el precio de la prenda y 0,70€ fijos que se añaden como garantía: si el producto no cumple o no llega te devuelven tu dinero.

Vinted

Otra empresa plenamente dedicada a la compraventa de ropa es Vinted, que niega llevarse comisión por el servicio pero pide la misma cantidad que Chicfy (5%+0,70€) en concepto de seguro. Tiene un amplio abanico de métodos de pago y envío. Para tramitar los paquetes se puede recurrir a Correos, Chronopost, DHL y Mondial Relay-Punto Pack. Y a la hora de hablar de números, se puede pagar vía PayPal, saldo Vinted o tarjeta bancaria. El saldo Vinted resulta cómodo porque está directamente relacionado con el dinero que ganas: puedes reutilizarlo para comprar en la aplicación o bien traducirlo en dinero contante y sonante en tu cuenta bancaria.

Además - y sobre todo- uno de los puntos fuertes de esta aplicación es que parcela contenidos en base a categorías agrupadas bajo moda para mujer, hombre o niños, lo que facilita encontrar lo que se busca, al estilo de lo que pueden tener muchas marcas en sus tiendas en línea.

Se suma un foro que hace las veces de tablón de anuncios y permite a los usuarios interactuar más allá de los comentarios respecto a un artículo concreto, pero no renuncia a las valoraciones para determinar la fiabilidad de los vendedores.

21 buttons

La dinámica de esta aplicación es más la de una red social. En este caso, el objetivo no es vender, si no publicitar. En esta 'app' te conviertes en una especie de modelo y tus fotos en un escaparate, y también es muy útil si sueles encapricharte de 'looks' en Pinterest o Instagram y eres de los que quieres saber dónde conseguir cada cosa.

Se trata de subir fotos con diferentes estilismos y etiquetar la procedencia de cada prenda, de modo que las fotos redireccionan a cada marca y catálogo. Así, cuando alguien vaya en busca de esa falda con la que apareces o tal chaqueta, la aplicación registrará que han llegado a la página de la tienda a través de tu perfil y comenzarás a acumular un modesto saldo que es acumulable o reemborsable en efectivo a través de PayPal.

Swap

Ni compres ni vendas: intercambia. La filosofía de Swap apunta a una opción mucho más colaborativa, y apta para aquellos que no dispongan de mucho dinero o no quieran que haya billetes ni transferencias de por medio. La gracia de Swap es que, según sus creadores, puedes usarla para cambiar todo tipo de objetos y no acumularlos.

Eso sí, en esta plaza electrónica del trueque no es ropa todo lo que se cambia. Aun así, parece que la propuesta gusta: a fecha de publicación de este texto, Play Store le concede una media de 4,2 estrellas.

Depop

Depop trabaja mediante plataformas de pago como PayPal o Stripe, pero una de sus marcas de identidad es el uso de hastags o etiquetas. Una simpática almohadilla al principio de la palabra clave y ¡listo! Mucho más fácil agrupar contenido ahora.

El aspecto se asemeja mucho más a redes sociales con elementos como 'me gusta' o opción a 'seguir' a determinados usuarios.