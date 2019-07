Nuria Roca tiene el bañador más favorecedor del verano Nuria Roca sale a navegar por Menorca con un favorecedor bañador de lunares. / INSTAGRAM VIVIR LA MODA La presentadora valenciana, que disfruta de sus vacaciones en Menorca, ha optado por un folclórico diseño, aunque no es el único traje de baño que ha metido en su maleta VIRGINIA MELCHOR Viernes, 26 julio 2019, 12:01

Nuria Roca se ha puesto flamenca este verano. La presentadora ha salido a navegar por Menorca enfundada en un favorecedor bañador rojo con estampado de lunares blancos. Cada año por estas fechas, Nuria viaja a la isla balear para descansar junto a su marido, Juan Del Val, y los tres hijos que tienen en común, Juan, Pau y Olivia. Es habitual ver a la colaboradora de 'El Hormiguero' paseando junto a su familia, como una veraneante más, por las calles de Ciudadela, degustando la famosa langosta con huevos y patatas fritas del mítico Café Balear o saliendo a dar un paseo en barco. Este lunes alquiló una embarcación para recorrer Mahón y aprovechó para lucir un bañador muy folclórico que ha levantado pasiones en las redes sociales. La valenciana subió unas fotografías con el modelito a su cuenta de Instagram y la pregunta del millón no se hizo esperar: «¿de dónde es el bañador?». Ni qué tal el paseo en barco, ni qué lugares recomienda para visitar, ni si sufrió mareos a bordo, lo que decenas de seguidoras querían saber era «la marca», «la tienda» o «el precio» del bañador. Y en Cantabria DModa tenemos todas las respuestas.

La presentadora, junto al bañador en detalle. / DM

Este modelo tan deseado está firmado por Red Point. Es de la nueva colección y sigue disponible en la web de la marca con un 30% de descuento, ahora cuesta alrededor de 70 euros. Se trata de un diseño con escote asimétrico y un volante en la cadera derecha. Además, incluye un detalle floral en el tirante, que se cruza en la espalda. Y tiene la capacidad de adaptarse como un guante a la silueta o, al menos, a la suya y a la de la modelo de la foto inferior. Se vende también en otros dos colores, azul y amarillo.

El modelo presentado en su catálogo. / DM

No es la primera vez que Nuria Roca confía en esta firma de baño. La presentadora, que fue una de las invitadas más elegantes (sino lo que más) en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, aprovechó su visita a Sevilla para tomar el sol en el hotel en el que se hospedaba y poder presumir de bronceado en el mediático enlace. En esta ocasión, lució un bikini de estampado floral, el modelo Acandi, que también sigue disponible, con descuento incluido, en la web de la marca. Cuesta 20 euros el top, lo mismo que la braguita, ya que se venden por separado.

No son los únicos bañadores que la presentadora se ha llevado a Menorca. Nuria, que acostumbra a compartir sus looks en Instagram, publicó recientemente una serie de 'stories' con los imprescindibles que metería en su maleta. Y en su lista de básicos se coló inevitablemente este conjunto de camisa y bikini, con estampado 'tie-dye' azul, de la firma Mi&Co. Están rebajados en la web y ahora rondan los 66 y 69 euros, respectivamente.

Eso sí, estos días para la valenciana los bañadores serán lo de menos. Durante su estancia en Menorca, aprovechará para disfrutar de su primer verano junto a su sobrina Ruth, que vino al mundo el pasado mes de febrero y que es hija de la hermana pequeña de Nuria y su marido, que viven en la isla. «Este verano, estando en Menorca, nos fuimos a cenar y a Ruth le dolía la tripa, no probó bocado de la langosta con patatas que teníamos delante… Los que me seguís sabéis de donde venimos y a los que no os cuento que el cáncer apareció en 'nuestras' vidas hace dos años de forma muy virulenta, fue un año realmente duro… Y de repente, hace seis meses y después de todo el veneno que se había metido en ese cuerpito, Ruth ¡estaba embarazada!», escribió la colaboradora de 'El Hormiguero' en Instagram el pasado mes de diciembre para celebrar que su hermana sería madre por primera vez tras superar un cáncer de mama.

Por casualidad, Nuria ha colgado una fotografía en Instagram en la que su hermana Ruth lleva puesto el bikini 'tie-dye' azul de las imágenes superiores. Pero, sobre todo, lleva puesta una amplia sonrisa mientras sostiene a la pequeña Ruth en sus brazos.