«Pokémon Let's Go quiere recuperar el sentimiento de los clásicos de Game Boy» El director de la saga Pokémon, Junichi Masuda. / NINTENDO Junichi Masuda - Director de la saga Pokémon El director de la popular saga espera que el nuevo videojuego para Nintendo Switch sirva como puente entre generaciones IBAN GARBAYO Frankfurt Jueves, 15 noviembre 2018, 08:33

Este 16 de noviembre será un día señalado para muchos. Los fans de la saga Pokémon están de enhorabuena por el estreno del último videojuego de la popular franquicia: Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!, el remake de los juegos originales exclusivo para Nintendo Switch. Su director, Junichi Masuda, desvela en una entrevista a este diario los entresijos de este nuevo proyecto, con el que esperan seguir entreteniendo a millones de familias e igualar al exitoso Pokémon GO de la versión móvil.

- ¿Por qué ahora surge el Pokémon Let's Go?

- Lo que teníamos en mente era que todos los usuarios de menos de 12 años -que no cuentan con un móvil para jugar al Pokémon GO- pudieran divertirse como lo hacían los adultos. Queríamos conseguir más de estos usuarios. Además, tengo el recuerdo de que cuando jugaba las primeras versiones de Pokémon, veía una pantalla con muchos píxeles, pero en mi imaginación la escena era mucho más espectacular, por lo que hemos querido transmitir esto a través de una mayor calidad de imagen visual. Recuperar el sentimiento que despertaban los clásicos de la saga en anteriores generaciones.

- La forma de capturar los pokémon es similar a la mecánica que se utiliza en Pokemon GO para móvil. Visto el éxito que tuvo, para que cambiar lo que funciona, ¿no?

- La mecánica clásica es como la pesca: primero debilitas al pez para luego cazarlo. En Pokémon GO, ves al pokémon en la hierba y intentas capturarlo. No es que quisiéramos hacerlo más simple, sino más realista. Hacer que la gente se sintiera como un entrenador Pokémon.

- Una de las principales ausencias -y más polémicas- es la de combates contra Pokémon salvajes. Una fórmula clásica en todas las versiones anteriores. ¿Por qué se toma esta decisión?

- La explicación es sencilla: hoy en día la oferta de juegos es enorme, por lo que intentamos centrarnos en cómo llamar la atención fácilmente, restando importancia a las batallas y abriendo la posibilidad de capturar tantos pokémon como sea posible. No obstante, sí se conserva la lucha contra entrenadores y líderes de gimnasios pokémon, donde se fortalecen y desarrollan sus habilidades.

- ¿Mostrar los pokémon salvajes en el mapa es una forma de hacer el juego más fácil para los usuarios?

- Queríamos hacer la experiencia de juego más rica y mostrar a los pokémon en su hábitat natural para enseñar el tipo de vida que llevan y sus diferentes facetas por primera vez. Cada pokémon interactúa de una forma distinta: algunos de ellos son más propensos a huir, por ejemplo.

- ¿Hablamos de un juego nuevo o de una adaptación a los viejos clásicos de Game Boy?

El juego está basado en el Pokémon Amarillo (1998), pero es la primera vez que se conecta con Pokemon GO, que permite la opción multijugador, y que podemos ver la escena en alta calidad, cosas que no eran posibles en la primera versión.

- ¿Cuál es el público objetivo al que queremos llegar?

- El target es bastante amplio. Además de los usuarios menores de 12 años, también tuvimos en mente a los jugadores que solo habrían jugado a Pokémon GO sin experimentar los juegos anteriores y que no conociesen la experiencia de entrenar, subir de nivel, hacerse fuerte...

- Si tuvierais que destacar un aspecto concreto de este nuevo videojuego, ¿cuál sería?

- El trabajo en la Pokéball Plus, que llevamos a cabo junto con Nintendo. El desarrollo ha sido muy dificultoso, porque incorporamos elementos muy diversos para hacerlo más realista: el pokémon moviéndose en la pokéball, escuchar sus sonidos, que interactúe con el usuario aunque no esté jugando al videojuego...

- ¿Os quedáis con las ganas de incorporar alguna otra cosa?

- Nada en particular.

- Valoración personal del videojuego. ¿Satisfechos con el resultado final?

- Sí, tanto yo como el equipo estamos muy contentos con el resultado. A la espera del lanzamiento, el feedback de los que lo han probado es positivo y esperamos que el resultado agrade a todos los jugadores.