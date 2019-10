Para un mejor posicionamiento, habla con tu asistente de voz

No hay ámbito de la vida que no haya experimentado un cambio radical en su modus operandi por culpa de la revolución tecnológica. También el marketing es hoy concebido de modo distinto, gracias a los datos que ofrece Internet y a que, cambiando aquel tópico, aquello que no está en su primera página no existe. Como ejemplificó en su discurso Fernando Muñoz, socio fundador de Grupo Raíz Digital, para saber cuáles son las mejores croquetas no hay más que preguntar a Google. Y solamente si nuestro negocio está bien posicionado en su búsqueda (y si las croquetas son buenas, como es lógico) aparecerá en las primeras opciones.

En la actualidad, según los datos ofrecidos en su charla 'Cuando una máquina decide por ti', en el marco del Congreso R-evolución4.0 de El Norte de Castilla, «un 87% de las búsquedas las hacemos por necesidad», y de ellas, un 60% son a través del móvil. Si uno piensa como usuario digital, se dará cuenta al leer estas líneas de que sí, como afirmó Muñoz, solemos optar por el primero de los resultados 'devueltos' por el buscador. «Como empresario, yo quiero ser la primera opción. Cuando hacemos esas búsquedas, un 76% acaban con el usuario yendo al local que ha aparecido en la primera posición», afirmó.

Pero, ¿cómo podemos condicionar o hacer que Google nos dé prioridad antes que a otros? Con una estrategia fácil que Fernando Muñoz desveló a la conclusión de su enunciado: «Hablando con tu asistente». La pereza y las prisas hacen que cada vez las búsquedas de viva voz ganen al 'tecleo'. En esos casos, –y en todos– tener un posicionamiento SEO de calidad nos ayudará a que las 'arañas' de Google nos sitúen más arriba. Y si como usuario queremos información, para que nos prioricen hace falta que ofrezcamos todo eso que nosotros desearíamos hallar si estuviésemos al otro lado de nuestra huella digital: «Es importante tener página web, no ser un indigente digital y reducir la presencia a estar en redes sociales. Tenemos que responder las preguntas más habituales: qué somos, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Un formato de listado o de puntos nos puede ayudar», esbozó Fernando Muñoz, que en Grupo Raíz Digital dibuja estrategias de este tipo.

En su opinión, «el SEO es una lucha contra la máquina que mejora la experiencia del usuario», clave sin la cual no se entiende ningún negocio. La Inteligencia Artificial del buscador es entrenada, como las demás, y para hacerlo en nuestro favor hay que pensar en qué se busca y en cómo se busca, y diseñar estrategias a partir de ahí. Por eso hablar a nuestro asistente de voz es tan importante.