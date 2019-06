'Gris', gran triunfador en los Premios Nacionales del Videojuego El equipo de 'Gris' (Nomada Studio) recoge uno de los galardones. / IG Gamelab 2019 La compañía 'Nomada Studio' logró alzarse con el premio en ocho de las categorías | 'Do Not Feed The Monkeys' recibió el galardón al mejor diseño de juego y mejor idea original IBAN GARBAYO Madrid Jueves, 27 junio 2019, 20:48

Intenso día de emociones en el Gamelab 2019. 'Gris' (Nomada Studio) se alzó como la gran protagonista durante la entrega de Premios Nacionales de la Industria del Videojuego. Una jornada que arrancó esta mañana con la charla a cuatro de Katie Scott, diseñadora de FIFA, entre otros, y que culminó con la ansiada entrega de premios. Con ocho galardones se aupó 'Gris' (mejor juego del año, mejor juego de PC, mejor audio, mejor dirección de arte, mejor debut, mejor juego de consola, premio de la prensa y mejor juego catalán), y cuyos protagonistas no podían ocultar su felicidad cada vez que Iván Fernandez Lobo, director de Gamelab, pronunciaba su nombre.

Los jóvenes no sabían ya que decir en los micrófonos cada vez que desfilaban por el escenario -lejos de los discursos reivindicativos de los Óscar-, y solo eran capaces de mostrar su agradecimiento al jurado y a todos los asistentes. A su vez, no se olvidaban tampoco de animar al resto de participantes a seguir realizando la labor que están haciendo por continuar con el impulso del sector del videojuego en España.

Publicado a nivel internacional por la editora Devolver Digital, 'Gris' supo captar a finales del pasado año la atención de la crítica y obtener las alabanzas del público gracias a su cuidado aspecto gráfico, obra del artista Conrad Roset, y a una mecánica accesible que pone el foco en la reflexión intimista. Sin ir más lejos, estos premios se suman a otros muchos reconocimientos que el videojuego español ha obtenido a nivel internacional hasta la fecha, como el Game Developers Choice Awards a mejor arte visual o el de mejor dirección de arte por la National Academy, entre otros.

Por su parte, 'Do Not Feed The Monkeys', de Fictiorama Studios, se llevó dos galardones: el de mejor diseño de juego y mejor idea original. 'Very Little Nightmares', de Alike Studio, ha obtenido el premio a mejor juego de smartphone, mientras que 'Moodieval Times', de Digipen Bilbao, ha logrado el galardón como mejor juego universitario amateur creado por estudiantes. Además, 'Intruders: Hide and Seek', de Tessera Studios, se ha alzado con el premio del público, otorgado a través de la elección de los usuarios en las redes sociales.