El PP de Soria, preocupado por la situación del Ayuntamiento de Almenar

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, se muestra preocupado por la situación que vive el ayuntamiento de Almenar, gestionado íntegramente por su partido. El alcalde es Iván Cuesta, y el resto de concejales de su equipo sospechan de que existen irregularidades en las cuentas, a las que no pueden acceder porque el primer edil no se las proporciona, y tampoco la secretaria del consistorio. «La preocupación es de todos y al final, cuando nos dedicamos a la vida pública, si hay algo que tenemos que hacer es trabajar con transparencia, que las cosas sean claras, y que los concejales del municipio tengan acceso a la información», explica Serrano. Continúa narrando que «hace pocos días me reuní con los cuatro concejales puesto que me habían llamado para pedirme una reunión hace tiempo y nos vimos en cuanto cuadramos agendas; me transmitieron una serie de quejas y de sospechas».

Los vecinos de Almenar de Soria escuchan rumores en el pueblo desde hace meses sobre la opacidad en la gestión del alcalde. Benito Serrano explica que entre las quejas que le han trasladado los cuatro concejales está la negación de acceso a la información. Y, entre las sospechas, irregularidades en las cuentas del ayuntamiento. «Es bastante chocante que, siendo concejal de un ayuntamiento, y encima del mismo partido, no tengas acceso a toda la documentación prácticamente de forma instantánea, ese es el caso que ellos me trasladaron. También tenían sospechas de que pudiera faltar dinero, sospechas de alguna cosa que pudiera estar ocurriendo».

El partido ha ido asesorando y orientando desde hace semanas a los ediles en el proceso de petición de información, documentos que serán analizados la próxima semana. Serrano también ha pedido explicaciones al alcalde de Almenar: «Él lo que dice es que existe transparencia, desmiente todo, que no hay opacidad, y que todos los documentos se los había dado a los otros concejales, que no falta dinero, y que está todo bien».

El presidente del PP indica que, si se confirma que existen irregularidades en las cuentas, tomarán medidas tajantes y urgentes sobre su alcalde. «Aquí no hay nada que esconder, vamos a darle toda la transparencia al procedimiento, y si todo esto se confirmarse, tendríamos que tomar medidas urgentes en ese mismo momento». Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión de Iván Cuesta.

No es la primera vez que el ayuntamiento de Almenar de Soria atraviesa situaciones extrañas y sorprendentes. En octubre de 2005, la entonces alcaldesa también del Partido Popular, Ana Sánchez, presentó su dimisión como consecuencia del presunto uso indebido del teléfono móvil al realizar llamadas a empresas de futurología. La regidora de la localidad soriana asumió la responsabilidad de las llamadas detalladas en la factura a números de Tarot que sumaron más de 3.000 euros.