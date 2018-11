Soria Meritxell Batet: «El reto demográfico no puede ser abordado solo por el Gobierno» La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. / Ballesteros / Efe La ministra de Política Territorial y Función Pública ha asistido en Soria a la inauguració de Presura, la II Feria de la Repoblación de la España Vacía ISABEL G. VILLARROEL Soria Viernes, 9 noviembre 2018, 17:23

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha destacado este viernes en Soria que «la magnitud del reto demográfico hace que esta cuestión no pueda ser abordada sólo por el Gobierno, debe implicar, y así lo estamos haciendo, a todo el mundo. Es una cuestión de Estado, como ha manifestado el presidente del Gobierno, por eso estamos trabajando conjuntamente con todas las comunidades autónomas, con ayuntamientos y diputaciones, con expertos y actores sociales».

La intención del Gobierno de España, ha añadido la ministra, es «implicar a todo el mundo, hablar con todos, escuchar a todos y trabajar con todos, porque es un problema que nos atañe a todos y que solo podremos afrontar si todo el mundo asume su importancia para España, tanto para la rural como para la urbana, tanto en el interior como en la costa».

Meritxell Batet ha participado en la inauguración de Presura, la II Feria de la Repoblación de la España Vacía, organizada en Soria por El Hueco, un espacio social para el fomento del emprendimiento, la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas empresariales, que concentra este fin de semana a buen número de nuevos emprendedores de las zonas rurales especialmente afectadas por la despoblación, que presentan en este encuentro sus iniciativas y proyectos.

La ministra ha felicitado a la asociación El Hueco, que organiza esta feria nacional y que vuelve a conseguir otro año su objetivo. «El encuentro de todas las personas y entidades públicas y privadas comprometidas con el futuro de aquello que se ha venido a llamar la España despoblada».

«Presura es la expresión palpable de que la innovación no es ya patrimonio exclusivo del mundo urbano», ha añadido la ministra. «Solo hace falta iniciativa, ganas, visión y el entusiasmo que desprende la gente del Hueco para demostrar que el mundo rural también es un mundo emprendedor e innovador; necesitamos reequilibrar nuestro país». Por otra parte, ha reconocido que el Gobierno «asume la responsabilidad de impulsar ese reequilibrio. Esta es una tarea de largo alcance, un reto para el país entero. El Gobierno lo entiende así y trabaja en esta dirección. El reto demográfico no es un problema de una parte del país, es un problema de todos».

«La España rural es cada vez más una España sin población activa ni trabajadores» Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública

La ministra ha continuado explicando la situación que vive en la actualidad gran parte de la España rural: «Debido a la despoblación es también una España envejecida, sin niños ni jóvenes, donde no hay parejas que puedan tener hijos y, por tanto, no solo no garantizan el futuro de sus municipios sino tampoco su presente».

«La España rural es una España de hombres», ha indicado la ministra, «una España masculinizada de la cual han desaparecido las mujeres, que han ido a buscar a las ciudades las oportunidades de vida que el medio rural les negaba. La España rural es cada vez una España sin población activa, sin trabajadores, con lo que esto conlleva para la vida, para el dinamismo de estas áreas».

La situación actual es motivo suficiente, ha resaltado la ministra, para que el Gobierno se marque como objetivo prioritario avanzar por la igualdad para todos. «Hace falta que en el medio rural existan las mismas oportunidades, para que cualquier persona pueda desarrollar ahí su proyecto de vida, que nadie se vea forzado a abandonar su pueblo o su ciudad porque no tiene los instrumentos necesarios para poder vivir la vida que ha decidido vivir».

«Si no hacemos nada», ha insistido la ministra, «los expertos aseguran que cada vez vamos a tener ciudades más pobladas y el éxodo rural no dejará de crecer, vaciando nuestros campos y masificando nuestras ciudades. El Gobierno España está comprometido a revertir esta tendencia, que es un problema de todo el país».

Financiar proyectos de empleo

En enero de 2017 la Conferencia de Presidentes aprobó la creación de un comisionado para elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que debía presentarse a finales de 2017. El plazo no se cumplió y el Gobierno actual asumió el encargo: «Nos hemos propuesto presentar la primera estrategia a más tardar en mayo de 2019, para ello, la comisionada frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, y su equipo dentro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, trabajan intensamente en su elaboración».

El Gobierno no solo está trabajando en la elaboración de esta estrategia, ha añadido Meritxell Batet, al mismo tiempo adopta medidas. «El pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó dotar a las entidades locales con 80 millones de euros para financiar proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo a los jóvenes de 16 a 30 años que residen en municipios de menos de cinco mil habitantes o en municipios de hasta diez mil con saldos demográficos negativos».

Otra medida, ha recordado la ministra, se producía ayer mismo, ya que «el Ministerio de Economía ha aprobado un plan para proporcionar acceso de banda ancha a una velocidad de 30 megabytes por segundo al 90% de los residentes en poblaciones de menos de cinco mil habitantes, antes del 1 de enero de 2020. Esto significa que en esa fecha tendremos cubierto el 98% de la población española, cumpliendo así con el objetivo marcado por la Agenda Digital Europea».