Iván Cuesta dimite como alcalde de Almenar de Soria en un pleno tenso

Isabel G. Villarroel Soria Miércoles, 19 de febrero 2025, 20:06

Tal y como estaba establecido en el guion pergeñado desde hace días, Iván Cuesta ha presentado su dimisión como alcalde de Almenar de Soria, «como ... ya sabéis yo presento mi renuncia como primer edil, no como concejal, tanto por problemas personales como laborales no puedo hacerme cargo de esto como me gustaría hacer, sigo trabajando con mis compañeros pero dejo el cargo de alcalde. Quiero agradecer a todos los vecinos del pueblo la confianza que han depositado en mi».

Menos de una docena de vecinos han presenciado la escena, en la que, mientras Cuesta dimitía, aparecía el grito de una mujer en la sala entre el público indicando «no tiene que dimitir». Es Ana Sánchez, la ex alcaldesa del municipio que también dimitió en el año 2005, igualmente por el Partido Popular como Iván Cuesta, haciéndose responsable de un uso indebido del teléfono móvil al realizar llamadas a empresas de futurología con una factura de 3.000 euros. Sin alusión a posibles irregularidades en las cuentas municipales, primero se ha votado la urgencia de la sesión «que ha venido motivada por la petición de cuatro concejales -el resto de la corporación al completo también el PP- de una serie de documentos, petición que tuvo lugar en el registro de entrada de este ayuntamiento del día 4 de febrero de 2025. Con fecha del día 11 de febrero y, dentro del periodo establecido en la legislación vigente, se procedió no sólo a la entrega de la documentación solicitada sino que también se aportaron una serie de informes elaborados por el secretario interventor de esta corporación, así como las reclamaciones en cada uno de los puntos reclamados. Tanto es así, con el fin de evitar el mal uso de la referida documentación, tres concejales de los cuatro firmaron un documento de asunción de absoluta responsabilidad del uso que debían de hacer y del deber de cumplimiento de la ley orgánica 3/2018 del 5 de diciembre Protección de Datos de carácter personal». Noticia relacionada Soria Los concejales de Almenar de Soria llevan la dimisión del alcalde a un pleno extraordinario Isabel G. Villarroel A renglón seguido se propuso y votó la elección de Ángel Barca como nuevo alcalde, contando con votos positivos de sus compañeros y la abstención de Cuesta. Barca agradeció a los vecinos «la confianza que habéis depositado en los cinco concejales, y en especial a Asun, la secretaria, por la labor que has desarrollado siempre con legitimidad en este ayuntamiento y siempre velando por los intereses del municipio, esperamos estar a la altura de todos vosotros». Durante el pleno extraordinario nadie aclaró a los vecinos qué aparece en esos documentos que ha desencadenado la demisión del alcalde. Tal y como confirmó hace unos días el presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, los cuatro concejales acudieron a él semanas atrás para pedirle asesoramiento sobre cómo acceder a las cuentas del ayuntamiento, puesto que ni el propio alcalde ni la secretaria se las trasladaban aún perteneciendo a la misma formación política. Serrano les aconsejó pedirlo por escrito, así lo hicieron y el día 11 ya las tuvieron en su poder. El presidente también confirmó que los ediles le trasladaron que tenían sospechas de que faltara dinero, al menos 670 euros, y apuntaban al alcalde Iván Cuesta. Benito Serrano habló con Cuesta y éste aseguró no haber ninguna irregularidad económica y presumió de gestión impecable. Mientras, la portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Soria, Esther Pérez, pide al PP «que sea contundente y dé todas las explicaciones a los vecinos de Almenar de Soria porque estamos hablando de dinero público, no de dinero de la corporación. Si hay irregularidades en esos documentos tienen que decirlo y tomar una decisión urgente, no caben medias tintas». Benito Serrano, dijo el pasado lunes haber hablado con sus concejales pero aseguró no conocer el contenido del los documentos porque «yo no debo intervenir en la gestión municipal de un ayuntamiento». Confirmó que «según se desarrollen los acontecimientos y lo que aparezca en las cuentas, Iván Cuesta continuará como concejal no adscrito o del Partido Popular». Si bien el pleno extraordinario, de seis minutos de duración, ha transcurrido sin sobresaltos, tras el mismo sí se han producido diversas discusiones por parte de la ex alcaldesa Ana Sánchez; por un lado, acusaciones al nuevo alcalde Ángel Barca de haber hundido al saliente y por otro, contra los medios, por informar de la situación que afecta a los vecinos de Almenar de Soria.

Almenar de Soria