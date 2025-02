La falta de dinero en las arcas acorrala al alcalde de Almenar, obligado a dimitir

Ángel Barca Delso será con toda probabilidad el nuevo alcalde de la localidad soriana de Almenar tras el pleno extraordinario convocado para el miércoles, a ... las cinco de la tarde, en el que, previsiblemente, dimitirá el actual regidor, Iván Cuesta, del Partido Popular, al igual que su sucesor, que ocupa el cuarto lugar de la lista de concejales del PP, la única formación política que tiene representación en el Consistorio.

Así lo ha confirmado hoy el presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, que explica que no se ha reunido con los concejales, como tenía previsto. «Solo nos hemos cruzado unos mensajes en los que me han trasladado la convocatoria del pleno y nada más. Yo no he visto ninguna documentación del Ayuntamiento, solo lo que ellos me han contado».

Hace semanas que los cuatro concejales de Almenar, municipio con poco más de 200 habitantes censados, se quejaron al presidente del partido de «falta de transparencia» del alcalde, ante la falta de respuesta a la solicitud para que les entregara la documentación de las cuentas municipales. «Tampoco se la daba la secretaria del Ayuntamiento, algo que no comprendo», afirma Serrano. Igualmente, los ediles le trasladaron sospechas de que pudieran existir irregularidades económicas. «En concreto que faltaban 673 euros», según explica Benito Serrano, aunque la cantidad podría ser mayor.

El presidente del partido explica que no sabe qué ocurre exactamente en las cuentas municipales, «porque eso es cosa de la gestión del propio Ayuntamiento; yo no puedo controlar las cuentas de todos los ayuntamientos de mi partido en toda la provincia. Así que no sé si falta ese dinero o no falta ese dinero, a mí lo que me dicen es que tienen sospechas».

Esta situación ha derivado ahora en la dimisión de Iván Cuesta. Serrano recalca que «ha sido el propio alcalde el que ha querido dimitir porque dice que no llega a todo, puesto que ha cambiado de trabajo y ahora no tiene tiempo». Lo cierto es que su equipo ha consensuado una transición pacífica con la petición de dimisión y la exigencia de que devuelva el dinero. Las cifras, que aún no se conocen con detalle, podrían hacerse públicas durante la celebración del pleno del miércoles.

En principio, Cuesta continuará como concejal, aún no se sabe si no adscrito o como representante del Partido Popular. Por su parte, Serrano recuerda que no existe ninguna denuncia oficial que confirme irregularidades económicas en el Ayuntamiento de Almenar, lo que «no quiere decir que no existan, pero yo no soy juez y hasta donde sé nadie ha presentado una demanda en los juzgados, así que no puedo confirmar ni desmentir más información que la que tengo».