Dos heridos al salirse un coche de la carretera y volcar en Soria El accidente se ha producido sobre las 5:00 horas de este sábado en Adradas

E. N. Sábado, 23 de agosto 2025, 10:37

Un hombre de 36 años y una mujer de 30 resultaron heridos tras salirse de la carretera el turismo en el que viajaban y volcar en la provincia de Soria. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 5:00 horas de este sábado en el kilómetro 3 de la SO-P-3002, a la altura de Adradas, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada en la que se informaba del siniestro y requería asistencia para sus ocupantes, uno de ellos atrapado bajo en coche.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Almazán, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Almazán.

El personal médico atendió y trasladó a dos heridos, un varón de 36 años, en UVI móvil, y una mujer de 30 en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Soria. Por su parte, los bomberos confirmaron que tuvieron que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.