El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos heridos al salirse un coche de la carretera y volcar en Soria

El accidente se ha producido sobre las 5:00 horas de este sábado en Adradas

E. N.

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:37

Un hombre de 36 años y una mujer de 30 resultaron heridos tras salirse de la carretera el turismo en el que viajaban y volcar en la provincia de Soria. El accidente de tráfico se ha producido sobre las 5:00 horas de este sábado en el kilómetro 3 de la SO-P-3002, a la altura de Adradas, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada en la que se informaba del siniestro y requería asistencia para sus ocupantes, uno de ellos atrapado bajo en coche.

Noticias relacionadas

Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos

Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos

Detenido en Valladolid por intentar robar once botellas de vino valoradas en casi 550 euros

Detenido en Valladolid por intentar robar once botellas de vino valoradas en casi 550 euros

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Almazán, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Almazán.

El personal médico atendió y trasladó a dos heridos, un varón de 36 años, en UVI móvil, y una mujer de 30 en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Soria. Por su parte, los bomberos confirmaron que tuvieron que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un vecino de Irún cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  3. 3 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  4. 4 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  7. 7 Mapa y listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios
  8. 8

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  9. 9

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  10. 10

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos al salirse un coche de la carretera y volcar en Soria

Dos heridos al salirse un coche de la carretera y volcar en Soria